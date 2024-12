Wzruszający gest Rafała Trzaskowskiego. Odwiedził grób ks. Józefa Tischnera

co o tym sądzicie?

Symboliczna wizyta w Łopusznej

Łopuszna, spokojna miejscowość w Małopolsce, była miejscem ostatniego spoczynku ks. Józefa Tischnera, jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XX wieku. Właśnie tam Rafał Trzaskowski, w towarzystwie Kazimierza Tischnera (brata zmarłego kapłana), posłanki Weroniki Smarduch, wójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata oraz prof. Tadeusza Gadacza, oddał hołd duchnowemu.

Tusk, Duda, Wałęsa i inni politycy zacierają ręce! Ich pensje mogą znacząco wzrosnąć w 2025 roku!

Przy grobie złożono kwiaty i zapalono znicze, a cała uroczystość miała kameralny, ale niezwykle symboliczny charakter.

Rafał Trzaskowski o ks. Tischnerze: wartości, które łączą

Kandydat na prezydenta podkreślił w swoich mediach społecznościowych znaczenie filozofii ks. Tischnera, szczególnie w kontekście współczesnych wyzwań. „Ks. Tischner był nie tylko wybitnym kapłanem, ale także głosem dialogu i wspólnoty. Jego przesłanie o solidarności jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek” – napisał Trzaskowski.

Taki gest, szczególnie w czasie, gdy polityczne podziały są tak widoczne, można odczytać jako przypomnienie, że wartości takie jak wspólnota i dialog mogą być podstawą do budowania lepszej przyszłości.

Ks. Józef Tischner – filozof, który wciąż inspiruje

Ks. Józef Tischner, zmarły w 2000 roku, pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej myśli filozoficznej. Jego dzieła, takie jak „Filozofia dramatu” czy wspomniana „Etyka solidarności”, są nie tylko akademickimi traktatami, ale także praktycznym wskazaniem, jak budować mosty między ludźmi.

Rafał Trzaskowski, który od lat podkreśla potrzebę jednoczenia społeczeństwa, wyraźnie nawiązuje do tych wartości. Jego gest w Łopusznej to nie tylko hołd dla przeszłości, ale także podkreślenie, że dialog i solidarność są możliwe nawet w trudnych czasach.

Polityczny przekaz w gestach?

Dla wielu obserwatorów takie działania to coś więcej niż symboliczne zakończenie roku. Jako kandydat na prezydenta, Trzaskowski przypomina, że jego wizja polityki wykracza poza bieżące konflikty. To wizja oparta na szacunku dla tradycji, ale także na budowaniu wspólnej przyszłości, w której różnice mogą być punktem wyjścia do porozumienia, a nie podziałów.

W czasach, gdy polityka często skupia się na sporach, taki gest może być odczytywany jako próba wprowadzenia do debaty publicznej wartości wyższych – wspólnoty, dialogu i solidarności.

Wspólnie z Kazimierzem Tischnerem, bratem ks. Tischnera, a także posłanką Weroniką Smarduch, wójtem gminy Nowy Targ Wiesławem Parzygnatem i prof. Tadeuszem Gadaczem złożyliśmy kwiaty na grobie ks. Józefa Tischnera w Łopusznej. pic.twitter.com/zUIkVM7fGD— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 30, 2024

VOD 14:00 TRZASKOWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.