Gazeta.pl przypomina, że politycy mogą w przyszłym roku dostać znaczącą podwyżkę. Zaraz na początku roku (w dniach 8-10 stycznia) posłowie pochylą się nad ustawą budżetową, która wróciła z Senatu z poprawkami. Wśród wielu zaplanowanych wydatków jest m.in. zwiększenie kwoty bazowej o 5 proc., oraz taki sam wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Obecnie kwota bazowa wynosi 1 789 zł i 42 gr. Według nowych założeń ma wzrosnąć do 1 878 zł i 89 gr.

Zobacz: Noworoczne postanowienia polityków. Bosak chce biegać, a Trzaskowski więcej się uśmiechać

Prezydencka pensja składa się m.in. z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego jej 9,8-krotności. Oznacza to, że pensja Andrzeja Dudy wzrosłaby o ponad tysiąc złotych (z 25 052 zł brutto do 26 304 tys. zł). Co istotne, od wysokości jego wynagrodzenia uzależniona jest także emerytura prezydencka. Oznacza to, że podwyżkę dostaną też Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Ich emerytura wzrośnie o ok. 670 zł brutto miesięcznie do ok. 14 tys. zł brutto.

Sprawdź: Radosław Sikorski przyznał, ile zarabia. Pokazał swoją wypłatę

"Fakt" wyliczył, że dzięki podwyżce o 1 025 zł brutto miesięcznie wzrosną także wynagrodzenia premiera Donalda Tuska, Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Obecnie zarabiają ok. 20,5 tys. zł brutto miesięcznie bez dodatku stażowego), a to oznacza, że w 2025 roku ich pensje podskoczą do ponad 21,5 tys. zł. Wzrosną również zarobki ministrów. Podwyżka w ich przypadku wyniesie 900 zł brutto miesięcznie. Obecnie ich zarobki to 17,8 tys. zł brutto (bez dodatku stażowego).

Uposażenie zwykłych posłów i senatorów jest z kolei powiązanie z wynagrodzeniami rządzących, więc oni również odczują podwyżkę. Wzrośnie ono o 641 zł miesięcznie do 13 467 zł brutto. Co więcej, ich dieta również byłaby większa. Ze 4 008 zł wzrosłaby do 4 208 zł.

Przeczytaj: Spowiedź Marcina Romanowskiego! "W Budapeszcie gram biednego obcokrajowca" [TYLKO U NAS]

Co jednak ciekawe, choć mogłoby się wydawać, że Andrzej Duda nie będzie oponował przeciwko takiemu rozwiązaniu, to klepnięcie podwyżek wcale nie jest pewne! Aby weszły one w życie, prezydent musi podpisać ustawę budżetową. Tymczasem zakłada ona, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostają bez wynagrodzenia na przyszły rok. Posłowie PiS przekonują, że z tego powodu ustawa budżetowa na 2025 rok jest niekonstytucyjna i apelują do prezydenta, aby jej nie podpisywał, gdy trafi na jego biurko. Co zatem postanowi prezydent?

Galeria poniżej: Andrzej Duda o wartościach harcerstwa

Sonda Czy prezydent, premier i parlamentarzyści powinienni dostać podwyżki od Nowego Roku? Tak Nie Nie mam zdania