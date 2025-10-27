Zawiadomienie do CBA w sprawie działki pod CPK. Sprawą zajmuje się już prokuratura

Mirosław Suchoń zapowiada zawiadomienie do CBA w sprawie działki pod CPK.

Śledztwo w sprawie transakcji prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Poseł: „Mit PiS-u o budowie CPK rozpadł się jak domek z kart”.

W sprawę zamieszani są byli ministrowie rolnictwa z rządu PiS.

Jarosław Kaczyński zawiesił Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego w prawach członka partii.

Zawiadomienie do CBA

Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń poinformował PAP, że kończy przygotowywać zawiadomienie do CBA w sprawie sprzedaży działki, która znajduje się na terenie planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Ja wiem, że prokuratura prowadzi śledztwo, ale w tej sprawie jest tyle wątpliwości (…), że tutaj nie tylko prokuratura, ale i CBA będzie miało pełne ręce roboty – powiedział PAP Mirosław Suchoń.

Jak przekazał, wystąpił już do resortów i instytucji państwowych o pełną dokumentację związaną z transakcją.

– Wystąpiłem już do ministerstw i urzędów, które były zaangażowane w ten proceder, o udostępnienie Komisji Infrastruktury wszystkich informacji i dokumentów, tak żeby Komisja mogła zapoznać się z całością spraw i wyciągnąć wnioski – dodał.

„Mit PiS-u o CPK rozpadł się jak domek z kart”

Suchoń podkreślił, że jego zdaniem sprzedaż działki odbyła się ze szkodą dla interesu strategicznego państwa.

– Liczę na to, że tę sprawę uda się jeszcze odkręcić – zaznaczył poseł.

W jego opinii, ujawnione okoliczności podważają wiarygodność wcześniejszych zapewnień Prawa i Sprawiedliwości o transparentności projektu CPK.

– Mit PiS-u o tym, jak chcą budować CPK, rozpadł się jak domek z kart – ocenił Suchoń.

Poseł dodał też, że osoby, które zabiegały o kontynuację inwestycji, „wiedziały, że ta transakcja ma nastąpić, a nie poinformowały o tym opinii publicznej.”

Co ujawniła „Wirtualna Polska”?

Według informacji portalu WP, w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa, kierowane wówczas przez Roberta Telusa, wydało zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi. Przez teren tej działki ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do CPK.

Jak ustalili dziennikarze, Dawtona dzierżawiła ten grunt od 2008 roku i wielokrotnie zabiegała o jego wykup. Co więcej, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informowało, że na działce znajduje się ciek naturalny, którego „nie można włączyć do obrotu cywilnoprawnego.”

Z publikacji wynika, że Robert Telus miał odwiedzać firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Portal twierdzi, że spółka CPK alarmowała wcześniej o możliwym problemie, ale gdy zwróciła się do KOWR o przekazanie gruntu, usłyszała, że Ośrodek już go nie posiada.

Reakcja Prawa i Sprawiedliwości

Po publikacji materiału Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o decyzji w poniedziałek wieczorem.

„Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus, b. szef MRiRW, i Rafał Romanowski, b. wiceszef MRiRW, zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR” – przekazał Bochenek.

Robert Telus w odpowiedzi zamieścił oświadczenie na platformie X.

„Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu mnie w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie Dawton. Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona” – napisał były minister.

Sprawą zajmuje się prokuratura

Jak potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledztwo w sprawie sprzedaży działki zostało już wszczęte. Celem postępowania jest wyjaśnienie, czy doszło do nieprawidłowości przy zbyciu gruntu należącego do Skarbu Państwa, który miał strategiczne znaczenie dla planowanej inwestycji CPK.

