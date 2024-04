Lech Wałęsa w szpitalu! "Znowu mnie trafiło!"

o co chodzi?

Lech Wałęsa trafił do szpitala

W sobotę na facebookowym profilu Lecha Wałęsy pojawił się niepokojący wpis. -"I znowu mnie trafiło!" napisał były prezydent, dołączając do wpisu zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Na fotografii widać, że prezydent podpięty jest do aparatury monitorującej pracę serca. Lech Wałęsa nie napisał, czy jego pobyt w szpitalu ma charakter planowy, czy jest spowodowany nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Portal o2.pl zwrócił się z prośbą o komentarz do syna prezydenta Wałęsy. - Nie komentuję - powiedział krótko Jarosław Wałęsa.

Problemy zdrowotne byłego prezydenta

Lech Wałęsa choruje na cukrzycę typu 2. W 2021 roku trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej, która jest poważnym powikłaniem, grożącym amputacją kończyny. W tym samym roku Wałęsa pomyślnie przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Rozrusznik wszczepiono byłemu prezydentowi w związku z problemami z sercem.

Ostatnio 81-letni były prezydent przebywał w szpitalu na początku grudnia 2023. Wówczas - jak zdradził - był chory na covid. Na szczęście obyło się wówczas bez komplikacji, a Wałęsa po kilku dniach wrócił do domu.