i Autor: PAP

"jak zwyciężać mamy"

Lech Wałęsa ruszył do Warszawy. Ma radę dla rządu, jak wygrać wybory do PE i prezydenckie

Choć wiele sondaży wskazywało, że kwietniowe wybory samorządowe będą pierwszymi od 8 lat, w których nie wygra Prawo i Sprawiedliwość, to tak się jednak nie stało. Jako, że już w czerwcu czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego, zaś za rok te prezydenckie, głos w tej sprawie postanowił zabrać Lech Wałęsa. W czwartek 11 kwietnia zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie, wskazujące, że zmierza w stronę Warszawy, po czym podzielił się swoim pomysłem na to, by w końcu pokonać partię Jarosława Kaczyńskiego.