Konwencja wyborcza Karola Nawrockiego

Dzień przed Debatą Prezydencką Super Expressu, w Łodzi odbywać się będzie konwencja wyborcza Karola Nawrockiego. Obywatelski kandydat wspierany przez PiS zapraszał w social media zwolenników do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 12:00 w Hali EXPO w Łodzi.

- Chcę was serdecznie zaprosić do udziału w mojej konwencji wyborczej. To będzie niezwykłe wydarzenie tej kampanii, w którym możecie wziąć udział osobiście - pisał Nawrocki w social media.

Sztab Nawrockiego namawiał do "pełnej mobilizacji". Organizatorzy podają, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 4 tys. osób. Sztabowcy kandydata powiedzieli w rozmowie z PAP, że raczej nie będzie to konwencja z kolejnymi obietnicami, a mobilizująca i motywująca do działania na ostatniej prostej kampanii wyborczej, szczególnie w obliczu spadających sondaży Rafała Trzaskowskiego.

Konwencja wyborcza Karola Nawrockiego 11:08 Konwencja planowo zacznie się o 12:00

Ponadto, jak podaje Interia, na konwencji wyborczej po raz pierwszy występować będzie żona Karola Nawrockiego, Marta.

Program Karola Nawrockiego

Na poprzedniej konwencji Karola Nawrockiego z początku marca w Szeligach pod Warszawą Karol Nawrocki przedstawiał swój program składający się z 21 postulatów. Wśród nich znalazły się liczne ulgi podatkowe, takie jak PIT 0 proc. dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci' obniżkę VAT z 23 proc. do 22 proc.; podwyższenie drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł, minimum 150 zł waloryzacji emerytury i rent, likwidacja podatku Belki, a także lepszy dostęp do usług publicznych (m.in. służby zdrowia). Nawrocki zapowiadał również "brak zgody" na "niszczące ideologię demoralizujące dzieci w szkołach", odrzucenie Zielonego Ładu, zachowanie polskiej waluty, ochronę rolnictwa przed importem z Ukrainy i Ameryki Południowej, wprowadzenie programów patriotycznych w szkołach i obniżenie rachunków za energię o 1/3.

Dzień po konwencji wyborczej, Karol Nawrocki weźmie udział w Debacie Prezydenckiej Super Expressu. Potem czeka go intensywna majówka, bo 3 maja będzie brał udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 maja w Chicago wraz z polską diasporą.

Debata prezydencka 2025