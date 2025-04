Konwencja wyborcza Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu [ZAPIS RELACJI]

Konwencja wyborcza Rafała Trzaskowskiego

Konwencja Wyborcza Rafała Trzaskowskiego zapowiedziana jest na niedziele popołudnie w centrum Poznania. W wydarzeniu z udziałem kandydata na prezydenta weźmie udział tysięcy osób. Ma to być największa mobilizacja przed pierwszą turą wyborów prezydenckich – W Poznaniu mamy największe poparcie. I musimy to udowodnić – tak do spotkania zachęcał Adam Szłapka, minister ds. europejskich KO.

Już jutro, w poniedziałek 28 kwietnia, Rafał Trzaskowski weźmie udział w Debacie Prezydenckiej Super Expressu. W debacie polityk zmierzy się z 12. kandydatami na prezydenta, w tym z Szymonem Hołownią, który ostatnio wyzwał polityka do debaty jeden na jeden.

– Mieliśmy debatę ośmiu kandydatów. Wtedy pan marszałek Hołownia mówił, że to nie fair, że nie powinniśmy się spotykać jeden na jeden. Teraz proponuję znowu debatę jeden na jeden. Nie ma gwarancji, że na tej debacie nie pojawiliby się inni kandydaci i w związku z tym lepiej w sposób zupełnie naturalny spotkać się w poniedziałek w „Super Expressie" – mówił o debacie kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Konwencja wyborcza Rafała Trzaskowskiego [ZAPIS RELACJI] 15:30 - Rozpoczęła się konwencja Rafała Trzaskowskiego 15:37 Wielkie tłumy w Poznaniu na Placu Wolności. Wiec zaczął się od przemówienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego 15:43 - Putin nie potrzebuje, żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni - mówi Radosław Sikorski. 15:46 - Pan prezydent i jego formacja polityczna ciągle straszą nas Niemcami - mówi Sikorski. - Proszę, aby koledzy pisowscy nie uczyli nas o II wojnie św - dodaje. 15:50 Sikorski przypomina, że za chwilę wybierzemy prezydenta RP. Apeluje, że potrzebujemy takiego prezydenta, który współdziała z rządem, a nie „wsadza kija w szprychy", „dobrze reprezentuje kraj, a nie przynosi mu wstydu!" 15:53 Zdaniem Sikorskiego Polska potrzebuje prezydenta obytego, przewidywalnego, zadomowionego w Europie, patriotycznego i obywatelskiego. - Polska potrzebuje Rafała Trzaskowskiego! - nawołuje. 15:55 A teraz na scenie pojawił się Rafał Trzaskowski wraz z małżonką. Witany brawami i okrzykami „Rafał, Rafał!!!" 15:56 W tle zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego". Tłumy śpiewają hymn Polski. 15:58 - Ja zawsze zaczynam, ale teraz poproszę Magłosię, żeby zaczęła - zaprosił żonę na mównicę Rafał Trzaskowski. 16:00 Małgorzata Trzaskowska wspomina swoje dzieci i podkreśla, że przyszłość wszystkich polskich dzieci jest tak naprawdę stawką tych wyborów. - Zależy mi na tym, żeby żyły w kraju bezpiecznym, zarządzanym przez mądrych, kompetentnych i uczciwych ludzi - podkreśla. 16:02 - Bądźcie pewne, bądźcie dumne, bo kobiety mają głos! - zakończyła Trzaskowska 16:04 - Witam Poznań! Witam całą Wielkopolskę! Witam całą Polskę! Dziękuję Wam! - zaczął Rafał Trzaskowski 16:07 - Nie ma zgody na kolejną marionetkę Kaczyńskiego. Mamy dość! - mówi Trzaskowski i przypomina, że potrzeba dziś prezydenta Polski, który będzie „łączył, a nie dzielił", który będzie „wolą narodu". 16:09 Poznań 🇵🇱✌️#WygraCałaPolska#Trzaskowski2025 pic.twitter.com/fzqCtAj5jj — Konrad Frysztak (@KonradFrysztak) April 27, 2025 16:19 - Czasy są bardzo trudne i właśnie dzisiaj musimy być razem. Jeżeli będziemy tak silni Putin będzie mógł tylko pogrozić nam palcem - mówi kandydat na prezydenta. 16:26 Rafał Trzaskowski podkreśla, że wygrana jest możliwa tylko wtedy, jeżeli w najważniejszych sprawach wszyscy będziemy mówili jednym głosem. - Kiedy będziemy wszyscy stali pod biało-czerwoną. Nie ma lepszego miejsca do mieszkania niż Polska! - dodaje 16:29 Zakończył się wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego. 16:30 Dziękujemy.

Odśwież relację

