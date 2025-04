Trzaskowski: prezydent powinien łączyć naród, nie dzielić go na plemiona

Prezydent dla wspólnoty, nie jednego obozu

Podczas wiecu w Gnieźnie, zorganizowanego w dniu 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, Rafał Trzaskowski odwołał się do dziedzictwa pierwszego króla Polski. Zwrócił uwagę, że był on postacią, która potrafiła zjednoczyć różne plemiona i zbudować zręby wspólnoty narodowej. Dla kandydata Koalicji Obywatelskiej to historyczne wydarzenie jest punktem wyjścia do refleksji nad współczesną rolą prezydenta.

- „Dzisiaj stajemy przed bardzo podobnym dylematem: czy prezydent Rzeczypospolitej będzie chciał być przywódcą tylko jednego plemienia, czy będzie chciał być przywódcą całego narodu?” Trzaskowski przypomniał, że największą siłą Polski w kluczowych momentach dziejowych była jedność. Przywołał m.in. powstania narodowe, śmierć Jana Pawła II i katastrofę smoleńską, jako momenty, gdy Polacy potrafili wznieść się ponad podziały. Zaznaczył jednak, że ta jedność trwała zbyt krótko i nie była kontynuowana. - „Zdarzało się oczywiście, że w historii byliśmy podzieleni i później spadały na nas przeróżnego rodzaju klęski, wystarczy wspomnieć rozbiory.” - powiedział Trzaskowski.

Rola Polski w Europie i relacje z USA

Kandydat KO podkreślił, że dziś Polska odgrywa ważną rolę w strukturach Unii Europejskiej, spełniając tym samym marzenie Chrobrego o równoprawnym członkostwie w europejskiej wspólnocie. Przypomniał także o wieloletnich związkach z USA, sięgających czasów walki o niepodległość tego kraju, i potrzebie utrzymywania bliskich relacji z Amerykanami. - „Dzisiaj wszystkie oczy są skierowane na nas i dzisiaj to my możemy prowadzić Europę.”

Wolność, równość, wspólnota

Trzaskowski wskazał, że współczesna wolność nie może istnieć bez takich wartości jak równość, sprawiedliwość, tolerancja i wspieranie słabszych. Zwrócił się do swoich słuchaczy z apelem o jedność i porozumienie ponad podziałami politycznymi:

- „Unieśmy się ponad zgiełk. Unieśmy się ponad złe emocje. Wyciągnijmy otwartą dłoń do innych, którzy myślą inaczej.” - apelował Trzaskowski

Debata Prezydencka „Super Expressu”

Już w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się Debata Prezydencka „Super Expressu”. Po raz pierwszy w polskich mediach to kandydaci będą wzajemnie zadawać sobie pytania. Wszystkich 13 kandydatów zostało zaproszonych do udziału w walce o głosy Polaków i zdecydowało się wziąć udział w debacie.

Formuła zakłada dwie rundy pełne starć i emocji. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mieli też czas na riposty i polemiki. Druga – to krótkie, 90-sekundowe oświadczenia.

