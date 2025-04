Ta debata będzie niezwykle wymagająca dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Faworyci w wyścigu do pałacu będą pod potężnym ostrzałem reszty stawki. Kandydaci KO i PiS mogą wiele zyskać, ale mogą też stracić. Inni mogą tylko zyskać. To ciekawa formuła. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tu się wkrada żywioł i sytuacja jest trudna do przewidzenia. To będzie show. W powietrzu wisi nawet wolna amerykanka. Zobaczymy komu puszczają nerwy, kogo stać na ciętą i szybką ripostę, kto trzyma się racjonalnego pionu i przekonań. Tu wypłyną charaktery - mówi medioznawca.