Lech Wałęsa szokuje! Mówił o odstrzeleniu Kaczyńskiego. Szybko się poprawiał

Już w poniedziałek o 6:30 Lech Wałęsa grzmiał na swoim Facebooku. - Hańba uzasadniona! Po obcięciu głowy Narodowi w Katyniu , po okresie demokracji komunistycznej , po Kwaśniewskim , który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp , złamanie uzgodnień , kłamstwa , manipulacje - ciąg dalszy w wykonaniu Nawrockiego ! Rządząca koalicjo ! Czas na męskie działania oczyszczające ! - napisał (pisownia oryginalna - red.). Kilka godzin później zamieścił wpis ze słowami prof. Tadeusza Gadacza o tym, że ich wynik pokazał "całą prawdę o polskim społeczeństwie". Cytowany przez Wałęsę profesor przekazał, że nie wie, co będzie dalej robić, ale na ten moment podjął decyzję, że "dla zdrowia psychicznego" przestaje czytać o tym, co się dzieje w Polsce i komentować bieżące wydarzenia.

Były prezydent zdecydował się jednak podzielić swoimi impresjami w rozmowie z Onetem. Co teraz zdaniem Wałęsy powinien zrobić Donald Tusk? Jego zdaniem należy „zapakować za kratki” szereg osób, poczynając od Jarosława Kaczyńskiego, prof. Sławomira Cenckiewicza i Antoniego Macierewicza. - Teraz, ponieważ już zagrozili i Tuskowi, i nam wszystkim, trzeba zacząć robić porządki. Proponuję stworzyć listę do zamykania. Na początek tak, jak mówiłem Kaczyński, Cenckiewicz, Macierewicz. Pierwszych trzech do odstrzelenia - przekonywał, precyzując później, że mówiąc o „odstrzeleniu” miał na myśli zamknięcie do więzienia.

Zapytany, dlaczego Kaczyński powinien trafić do więzienia, Wałęsa stwierdził, że lider PiS "oszukiwał, nagrabił i podzielił społeczeństwo". Wobec prof. Cenckiewicza wystosował zarzut „robienie dokumentów”, a wobec Macierewicza - „tworzenie agentów, żeby pomagać Sowietom”. – Tusk musi być mężczyzną wreszcie. Jak on nie pozamyka, to jego zamkną – stwierdził. - Gdyby Kaczyński przemawiał z więzienia, to byłby dowód (na sprawczość) i oni popieraliby Tuska - dodawał.

