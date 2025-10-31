Kupujesz znicze na Wszystkich Świętych? Popularne są serca, złocenia i czerwienie. „Kolorystyka jest oszałamiająca”

Wzrost cen w tym roku wyhamował, ale to nie znaczy, że w sklepach czy na straganach coś staniało.

Przed Wszystkimi Świętymi czekają nas spore wydatki.

Za donicę chryzantem zapłacimy 50 zł, za mały znicz od kilku do kilkunastu złotych, a żeby zaoszczędzić na jednorazowych na wkładach do zniczy, powinniśmy zainwestować we wkłady typu LED (ok. 10 zł za sztukę).

Ceny wiązek i chryzantem 2025

Wszystkich Świętych to czas zadumy i wspomnień o bliskich zmarłych. Odwiedzając cmentarze, tradycyjnie kupujemy kwiaty, wiązanki i znicze. Choć ceny nie wzrosły tak gwałtownie jak w poprzednich latach, są jednak wyższe niż rok temu – głównie przez drożejącą energię potrzebną do hodowli roślin. Sztuczne wiązanki zaczynają się od 70 zł, naturalne kosztują od 80–100 zł, a najdroższe aż 250 zł. Chryzantemy również podrożały – w Obi mała doniczka kosztuje 30,99 zł, a duże okazy przy cmentarzach nawet 50 zł.

A znicze? Mały kosztuje ok. 3,49 zł, większy 10 zł, a okazały lampion z krzyżem – 45–55 zł. Okazuje się, że zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków, gdyż konsumenci coraz częściej wybierają produkty lepszej jakości. – Klienci wolą kupić jeden duży znicz niż kilka małych, preferują coś bardziej okazałego – informuje Mateusz Kwietniewski, właściciel kieleckiej firmy Artis. – Sprzedajemy znicze w kształcie serc i kapliczek. W tym roku modne są złocenia, a nawet czerwienie. Kolorystyka jest oszałamiająca. Nadal dobrze sprzedają się też klasyczne znicze z białego szkła, w których widać płomień – dodaje przedsiębiorca.

Co ciekawe, cześć z nas chętniej niż tradycyjne znicze z wkładami z parafiną woli kupować świecące wkłady LED na baterie albo całe znicze LED. – Taki znicz kosztuje kilkadziesiąt złotych, więc jest to spory wydatek, ale posłuży długo i nie wymaga wymiany wkładów – mówi Kwietniewski.

