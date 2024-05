i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express; Krystian Olszewski/Super Express; Shutterstock; Karol Makurat/REPORTER

Bogacze z Brukseli przedstawili majątki

Kupują po kilka nieruchomości w ciągu pięciu lat. Kto? Polscy europosłowie! Inwestują w domy, mieszkania i działki

abr | JP 5:30

Wygrana w wyborach do Parlamentu Europejskiego to sposób na dołączenie do klubu bogaczy, gdyż europosłowie zarabiają 55 tys. zł miesięcznie! Polscy eurodeputowani inwestują swoje apanaże głównie w nieruchomości. Okazuje się, że na potęgę kupują mieszkania, domy oraz działki.