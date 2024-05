Najnowszy sondaż. Tusk może otwierać ulubione wino, Lewica lepsza od Konfederacji

Były polityk PiS naprawdę powiedział to o Kaczyńskim! Któż by się spodziewał?!

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Polacy pójdą do urn 9 czerwca i wybiorą 53 przedstawicieli. Kampania ruszyła pełną parą i dotyczy głównie tego, kto może mieć w swoich szeregach... rosyjskich agentów. Dwie główne partie przerzucają się oskarżeniami, a badania pokazują, że dojdzie do klasycznego, jak na polskie warunki, pojedynku Koalicji Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Najnowszy sondaż przygotowany na zlecenie "Rzeczpospolitej" tym razem daje zwycięstwo ugrupowaniu Donalda Tuska. Do Parlamentu Europejskiego dostaliby się również politycy Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Dokładnie wyniki najnowszego sondażu prezentują się następująco:

Koalicja Obywatelska - 32,1 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 30,3 proc.

Trzecia Droga - 12,7 proc.

Lewica - 8,9 proc.

Konfederacja - 7 proc.

Jak czytamy w komentarzu "Rzeczpospolitej", dziesiąte zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości jest zagrożone. To z kolei oznacza, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na mniejszą liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim niż do tej pory. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca, głos będzie można oddać między godziną 7 a 21.

