Kumpel Morawieckiego ścigany jest listem gończym. Były harcerz zrobił karierę w państwowych firmach

Przypominamy, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS prowadzone jest od grudnia 2023 r. W kwietniu 2024 r. sprawę przejął od stołecznych śledczych Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach. Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuca się m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w RARS podczas organizowania zakupów (m.in. agregatorów prądu dla Ukrainy za 114 mln euro), a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, w celu odniesienia korzyści. W lipcu zarzuty usłyszały już dwie byłe szefowe biura zakupów RARS, a śledczy zamierzają postawić zarzuty także Pawłowi Sz. (41 l.), założycielowi firmy Red is Bad, która sprzedawała odzież „patriotyczną”, a stała się jednym z dostawców RARS.

Morawiecki: To akt zemsty

Sprawa mocno bulwersuje byłego premiera Mateusza Morawieckiego (55 l.), dobrego znajomego Kuczmierowskiego. – To kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy D. Tuska – napisał poseł PiS w serwisie X. – To nagonka oparta na kłamstwach, manipulacjach i półprawdach – dodał były premier i oświadczył, że jest przekonany o uczciwości Michała Kuczmierowskiego.

Śledczy są innego zdania i poszukują Michała Kuczmierowskiego oraz Pawła Sz. Sęk w tym, że obaj się ukrywają, być może za granicą. – Mamy podejrzenia, gdzie obaj panowie mogą się znajdować. Natomiast tymi podejrzeniami się nie dzielimy – oznajmił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Od harcerza do menedżera

Za Kuczmierowskim wystawiony został już list gończy. Kim jest ścigany były prezes RARS? Jest ekonomistą i harcerzem z 20-letnim stażem. To on po katastrofie smoleńskiej wraz z kolegą postawił krzyż pod Pałacem Prezydenckim. Był menedżerem rozwoju biznesu w banku BZ WBK, zarządzanym wówczas przez Mateusza Morawieckiego. W 2015 r. został dyrektorem w PKO BP, skąd przeniósł się do zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by finalnie zostać prezesem RARS.

Rysopis

Imię: Michał

Nazwisko: Kuczmierowski

Wiek: 46 lat

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Oczy: niebieskie

Znaki szczególne: może mieć brodę

Budowa ciała: szczupła

