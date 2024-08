Kaczyński szuka klona Trzaskowskiego?! "PiS podąża szlakiem KO"

Kaczyński szuka kandydata na kandydata

Jarosław Kaczyński dwoi się i troi, aby znaleźć odpowiedniego kandydata PiS w wyborach prezydenckich, który nawiązałby walkę z Rafałem Trzaskowskim (52 l.), który najpewniej wystartuje z ramienia KO. Szukanie odpowiedniego kandydata w PiS i na jego obrzeżach poprzedzone jest zleconymi szczegółowymi badaniami, analizami i raportami. Na razie na krótkiej liście są Zbigniew Bogucki (44 l.), Tobiasz Bocheński (37 l.) i Karol Nawrocki (41 l.). Jednak czy spełniają oni kryteria idealnego kandydata, które wymienił Kaczyński? - Śmiem wątpić – przyznaje politolog prof. Kazimierz Kik.Czy rząd przetrwa do końca kadencji? Ekspert nie ma wątpliwości

Jakie to cechy według prezesa PiS? - Musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki. Mamy kandydatów, którzy są doskonali i w angielskim, i francuskim. Tak jak ten prawdopodobny przeciwnik w drugiej turze. Musi być obyty międzynarodowo. To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach, wykładach – wyliczał Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja.

Kilka nazwisk na liście prezesa PiS

Kto według polityków PiS ma takie cechy? - Nie chodzi o klon Trzaskowskiego, chodzi o alternatywę. To np. Zbigniew Bogucki, Tobiasz Bocheński, czy Karol Nawrocki – mówi nam Ryszard Czarnecki (61 l.). Z kolei poseł PiS Bolesław Piecha uważa, że osób, które spełniają kryteria prezesa, jest w partii wiele. - Są to np. nasi obecni posłowie, a byli ministrowie, którzy takie kryteria spełniają, np. Zbigniew Bogucki, Mateusz Morawiecki, Tobiasz Bocheński i pewnie jeszcze kilka osób by się znalazło. Z tym, że ja bym mniejszą wagę przykładał do kwestii wizerunkowych, aczkolwiek obecnie bardziej niż kiedyś obowiązuje zasada „jak nas widzą, tak nas piszą” - mówi Piecha.Jednak eksperci nie mają wątpliwości, że żaden z nich nie spełnia kryteriów wymienionych przez prezesa. - PiS jest w defensywie i musi podążać szlakiem wytyczonym przez koalicję rządzącą. Nie może wystawić kandydata gorszego, czy mającego mniejsze atuty od Rafała Trzaskowskiego, którego bardzo trudno będzie pokonać w wyborach. W tym sensie, i tak odczytuję wypowiedź Kaczyńskiego o idealnym kandydacie PiS, że prezes szuka klona Trzaskowskiego, bo te wszystkie cechy ma prezydent Warszawy – komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK MIESZKA JAROSŁAW KACZYŃSKI: