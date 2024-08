Michał Woś stawił się w prokuraturze. Jaki zarzuty usłyszy?

Michał Woś został wezwany do prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi przede wszystkim o jego decyzję z czasów, gdy piastował stanowisko wiceministra sprawiedliwości, kiedy to zgodził się wydać 25 milionów zł z funduszu na kupno oprogramowania Pegasus przez CBA.

- Ściga się mnie za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów i zyskało narzędzie, by ich ścigać. Dofinansowanie dla CBA było legalne. Wpłynął wniosek, został odpowiednio przepracowany i zostało udzielone dofinansowanie - mówił Michał Woś w swoim oświadczeniu.

- To nie Woś, nie Ziobro kupili Pegasusa. Ja jestem ścigany, chcą mnie wsadzić do więzienia na 10 lat, za to, że zostało przekazane finansowanie dla CBA - dodał.

Jak stwierdził poseł PiS, dzięki temu Polska mogła skutecznie ścigać bandytów i jest to powód do dumy, a nie do bycia "ściganym przez bodnarowców". W swojej wypowiedzi stwierdził także, że prokuratorzy PK zostali nielegalnie powołani, działają nieskutecznie i okupują budynek. - Dzisiaj oświadczę, że nie zostali skutecznie powołani, więc nie mają na podstawie prawa mocy, by stawiać jakiekolwiek zarzuty, czy prowadzić postępowanie - mówił.

Podkreślił, że informował prokuraturę o swojej pełnej dyspozycyjności i jest w stanie "wysłuchać bełkotu" dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości i wydania środków z niego na zakup Pegasusa.

