Kto wygrał debatę "Walka o Kraków"? Wszystko jasne, zdecydowany zwycięzca!

pmar 9:10

Wybory samorządowe 2024 już za miesiąc. Jacek Majchrowski po pięciu kadencjach na stanowisku prezydenta miasta zapowiedział, że nie będzie po raz kolejny kandydował. To oznacza, że po 22 latach dojdzie do zmiany władzy w stolicy Małopolski. W związku z tą sytuacją zorganizowaliśmy w redakcji "Super Expressu" specjalną debatę, do której przystąpiło sześciu (z ogółem ośmiu) kandydatów na przejęcie schedy w dawnej stolicy Polski. Widzowie śledzący debatę mieli również możliwość ocenić, kto według nich najlepiej w niej wypadł. Znamy już wyniki! Dwóch kandydatów zdecydowanie się wyróżniło, ale zwycięzca okazał się być tylko jeden! Kto wygrał debatę "Wybory samorządowe. Walka o Kraków"?