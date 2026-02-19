Kto powinien przejąć pałeczkę po Jarosławie Kaczyńskim? Polacy wybrali

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-19 13:13

Kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS jeśli postanowi udać się na polityczną emeryturę? Sprawdzono to w najnowszym, sondażu. odpowiedzi mogą zaskoczyć!

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Art Service Jarosław Kaczyński
  • Mateusz Morawiecki cieszy się największym poparciem jako potencjalny następca prezesa PiS w sondażu IBRiS dla "Faktu".
  • Znaczna część respondentów nie potrafiła wskazać kandydata, a 18% widziałoby na tym stanowisku "innego polityka spoza wymienionych", co wskazuje na niepewność i potencjał dla nowych liderów.
  • W partii obserwuje się konflikty między frakcjami związanymi z Morawieckim, Czarnkiem i Ziobrą, co może wpływać na postrzeganie partii i utrudniać wyłonienie jednoznacznego lidera.

W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Faktu Mateusz Morawiecki, były premier, zajął pierwsze miejsce, zdobywając 29% wskazań respondentów jako potencjalny następca prezesa PiS. Za nim uplasował się Przemysław Czarnek, były minister edukacji, z poparciem 11%.

Pozostali politycy uzyskali niższe wyniki: Mariusz Błaszczak (były minister obrony narodowej), Patryk Jaki (europoseł) i Tobiasz Bocheński (były kandydat na prezydenta Warszawy) zdobyli po 5% głosów. Beata Szydło (była premier) i Zbigniew Ziobro (były minister sprawiedliwości) uzyskali po 1% wskazań.

Warto zauważyć, że spora część ankietowanych nie wskazała konkretnego kandydata. Aż 24% respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć", co sugeruje brak wyraźnego faworyta lub niepewność co do przyszłego kierunku partii. Dodatkowo, 18% badanych widziałoby na tym stanowisku "innego polityka spoza wymienionych", co otwiera pole dla nowych twarzy lub mniej znanych postaci.

Komentarz ekspertki

Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując wyniki sondażu.

- Nie ma dla mnie niespodzianki, dlatego że Mateusz Morawiecki jednak kojarzy się jako polityk PiS i przede wszystkim jako premier - powiedziała Faktowi.

Czarne chmury nad Czarzastym coraz większe. Te wyniki mogą mocno go zasmucić

Dodała, że jego rola w podejmowaniu trudnych i kontrowersyjnych decyzji mogła pozytywnie wpłynąć na jego postrzeganie przez część elektoratu. Ekspertka zwróciła również uwagę na obecne napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Od końca listopada 2023 roku w partii obserwuje się konflikty między zwolennikami Mateusza Morawieckiego, nazywanymi "harcerzami", a grupą jego przeciwników, do której zalicza się m.in. Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki, określani jako "maślarze". Dodatkowo, istnieje frakcja związana z byłym szefem MS, Zbigniewem Ziobrą.

- Prawo i Sprawiedliwość charakteryzowało się tym, że występowali jako jedna pięść. To są słowa Beaty Szydło. Wyborcy PiS są przyzwyczajeni do tego, że partia jest spójna, mają bardzo jasny przekaz i perswazyjne komunikaty. A dzisiaj mamy nagle trzy światy, trzy frakcje, trzy wersje polityki, które mają pokazywać, gdzie PiS ma podążać - podkreślił prof. Ewa Marciniak.

w naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
Galeria zdjęć 13
Sonda
Kto wg ciebie powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ
JAROSŁAW KACZYŃSKI