Potężny cios w Leszka Millera i to z Lewicy! "Takiej starości się najbardziej boję"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-19 12:00

Leszek Miller zaskoczył wielu swoją ostatnią wypowiedzią na temat Konfederacji i Sławomira Mentzena. Były premier przyznał, że głosowałby na tę partię. Słowa te wywołały burzę, a Tomasz Trela z Lewicy nie wytrzymał. Wprost przyznał, że... takiej starości boi się najbardziej!

Autor: SE Marcin Smulczyński/Beata Górka
  • Leszek Miller w wywiadzie dla Radia Zet wyraził poparcie dla programu gospodarczego Konfederacji, krytykując jednocześnie Lewicę za brak kompetencji w tej dziedzinie.
  • Miller uważa, że Konfederacja ma najbardziej racjonalne podejście do relacji z Ukrainą, opowiadając się za partnerskimi stosunkami i oczekiwaniem korzyści w zamian za pomoc.
  • Tomasz Trela z Lewicy skrytykował wypowiedzi Leszka Millera, sugerując, że są one próbą zwrócenia na siebie uwagi i wyrażając obawę przed taką postawą na starość.

Leszek Miller gościł niedawno na antenie radia Zet. W czasie rozmowy przyznał, że chętnie zagłosowałby na Konfederację, bo podoba mu się program gospodarczy tej partii:, w przeciwieństwie do tego, co proponuje Lewica:-  Mnie się podoba program gospodarczy Konfederacji, a w sprawach gospodarczych Lewica nie ma nic do powiedzenia, więc dla mnie wybór jest oczywisty. Ta Lewica Czarzastego mianowała się specjalistami od dzielenia. Ale żeby dzielić, to trzeba najpierw wytwarzać.

Pytany zaś o relację z Ukrainą także wskazała, że według niego to właśnie Konfederacji ma podejście najbardziej racjonalne, a gdyby on sam dziś były szefem rządu to stosunki z Ukrainą  wyglądałyby jak partnerskie, a nie wasalne: - Pomagamy, ale chciałbym wiedzieć, kto za to zapłaci. Dodał też, że w jego ocenie za pomoc, którą Polska oferuje powinna oczekiwać od Ukrainy różnych systemów czy technologii i to za darmo: - Niech sobie walczą, ale my się musimy troszczyć o polską armię, polskie społeczeństwo i o polski naród przede wszystkim - przyznał Miller. 

Polityk dodał, że co do obecnej władzy, to o wiele więcej spodziewał się po Donaldzie Tusku: - Za bardzo idzie w kierunku mechanizmów regulacyjnych, nakazowych, rozdzielczych, a za mało w kierunku swobody gospodarczej.

Wszystkie te opnie wstrząsnęły przedstawicielem Lewicy, Tomaszem Trelą. Poseł gościł w Polsat News przyznał, że: -  Przychodzi taki moment i czas, że polityk, który kiedyś brylował na salonach medialnych, dzisiaj tych zaproszeń ma coraz mniej i próbuje zwrócić na siebie uwagę, wygadując rzeczy nie do końca logiczne, stworzone i racjonalne. Trela nie gryzł się w język i wprost stwierdził: 

I dzisiaj jak słyszę, że Leszek Miller głosowałby na Konfederację Mentzena, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, chce zlikwidować 800 plus, uważa, że szkolnictwo wyższe i ochrona zdrowia powinny być nie publiczne, tylko prywatne, no to takiej starości się najbardziej boję - powiedział wiceprzewodniczący klubu Lewicy w Sejmie. 

