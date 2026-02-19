Pilny apel Donalda Tuska! To nie żarty. "Proszę natychmiast"

Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków, którzy przebywają w Iranie by jak najszybciej opuścili ten kraj: - Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju - powiedział szef rządu w czwartek (19 lutego) podczas konferencji prasowej.

Premier i szef MON na poligonie w Zielonce obserwowali testy bezzałogowców

Autor: Paweł Supernak/ PAP

Ważny apel premiera Tuska

Premier Donald Tusk zaapelował w czwartek (19 lutego) do Polaków przebywających w Iranie o pilne opuszczenie tego państwa oraz zaniechanie wyjazdów do niego. Jak podkreślił szef rządu możliwość gorącego konfliktu jest realna, ewentualność ewakuacji nie będzie wkrótce wchodziła w rachubę. Tusk zaznaczył, że nie chce nikogo straszyć, ale możliwość konfliktu w tym kraju jest bardzo realna. Dodał, że za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w grę.

Premier zaapelował o poważne potraktowanie tej prośby i ponownie podkreślił, że w sytuacji „gorącego konfliktu” nikt nie będzie w stanie zagwarantować polskim obywatelom możliwości ewakuacyjnych. Wszystko przez to, co dzieje się w polityce międzynarodowej.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie. Stacja CBS News podała w środę, że Pentagon przenosi tymczasowo do Europy i USA część personelu z Bliskiego Wschodu w związku z możliwym amerykańskim atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu.

Premier i szef MON na otwartych testach bezzałogowców

Premier zabrał głos na temat kwestii Iranu w czasie konferencji prasowej zorganizowanej na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. To tam wraz z wicepremierem i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem premier pojawił się na Otwartych Testach Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. - Te przygotowania to nie pokaz, nie abstrakcja. To jest przygotowanie do sytuacji, w której być może nasz kraj będzie musiał wykorzystać te możliwości - ocenił szef rządu. 

Premier podczas wizyty na poligonie testowym zwrócił się z apelem „do wszystkim w Polsce, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, coś do zdecydowania”, żeby: - (...) nie marnować ani godziny, ani dnia, bo potrzeba jest tu i teraz, natychmiast - aby ten wielki potencjał, jaki zbudowaliśmy wspólnie, finansowy, gospodarczy, naukowy i militarny (...) wykorzystać na maksa.

Jak mówił, kluczowe dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa jest „połączenie gigantycznych możliwości finansowych - oczywiście, jeżeli wszystko do samego końca pójdzie dobrze” z programu SAFE, polskich możliwości technicznych i naukowych, zdolności polskiej gospodarki oraz Wojska Polskiego do szybkiego wdrażania nowych sprzętów.

Premier i szef MON na poligonie w Zielonce obserwowali testy bezzałogowców
