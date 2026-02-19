Konfederacja w koalicji z Tuskiem, czy Kaczyńskim? Tumanowicz zdradza szczegóły

W pewnym momencie w rozmowie pojawił się wątek rywalizacji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością oraz szerszego spektrum relacji z innymi ugrupowaniami politycznymi. Prowadzący zwrócił uwagę na napięcia między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem, ale także na mniej omawiane relacje Konfederacji z formacją Grzegorza Brauna, która, jak zauważono, "cały czas też notuje niezłe wyniki". Pytany o możliwość współpracy z Braunem, Witold Tumanowicz przypomniał, że "myśmy już z nim współpracowali". Odnosząc się do faktu, że współpraca ta ustała, stwierdził, że "rozejście okazało się korzystne dla obydwu stron", co miało przełożyć się na wzrost poparcia zarówno dla Brauna, jak i dla Konfederacji. Podkreślił jednak, że w polityce "nie trzeba się lubić, naprawdę", a priorytetem jest "realizować interesy Polaków" i wdrażać program partii. Dodał, że Konfederacja będzie gotowa do współpracy z tym, kto będzie chciał ten program realizować.

Mówiąc o potencjalnej koalicji z obecnym rządem Donalda Tuska, Tumanowicz wyraził się bardzo krytycznie. Stwierdził, że obecny rząd jest "jeszcze gorszy niż ten poprzedni" i zarzucił Tuskowi, że "właściwie tak naprawdę w ogóle już nie ma hamulców" w kwestii przestrzegania prawa. Podkreślił, że Konfederacja ma "bardzo krytyczny stosunek" do obecnego rządu i chciałaby doprowadzić do jak najszybszego zakończenia jego działalności.

Odnosząc się do ewentualnych negocjacji koalicyjnych, Tumanowicz jasno dał do zrozumienia, że nie chodzi o podział stanowisk. Stwierdził, że nie jest istotne, czy Kaczyński zaproponuje "trzech ministrów", a Tusk "pięciu". Kluczowe są kwestie programowe i realizacja postulatów Konfederacji, takich jak odejście od "szkodliwej polityki klimatycznej", zaprzestanie sprowadzania "masowo migrantów z krajów odległych kulturowo" oraz "uproszczenie, obniżenie podatków". - To są rzeczy, o których będziemy rozmawiać – podsumował, dając do zrozumienia, że to od spełnienia tych warunków zależy możliwość współpracy z innymi ugrupowaniami.

