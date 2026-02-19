Uniwersytet Wrocławski odmówił wynajęcia sali PiS! Ostra reakcja Patryka Jakiego

Władze Uniwersytetu Wrocławskiego nie zgodziły się na wynajem sali politykom PiS na spotkanie ze studentami w ramach inicjatywy "Zmień nasze zdanie", argumentując to koniecznością zachowania neutralności politycznej.

Planowane spotkanie PiS na UWr spotkało się z krytyką, m.in. ze strony byłego rektora, który określił je jako "partyjną propagandę".

Pomimo odmowy Uniwersytetu, politycy PiS zapowiadają, że spotkanie odbędzie się zgodnie z planem, 24 lutego, ale przed Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na początku lutego politycy Prawa i Sprawiedliwości – Przemysław Czarnek, Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński – ogłosili rozpoczęcie ogólnopolskiej trasy po uczelniach. Celem inicjatywy zatytułowanej "Zmień nasze zdanie" są otwarte debaty dotyczące przyszłości Polski w Unii Europejskiej. W ramach tej trasy zaplanowano spotkania w 13 miastach, które miały potrwać do maja. Pierwsze z nich miało odbyć się 24 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie we Wrocławiu.

Kontrowersje wokół spotkania

W internecie szybko pojawiły się plakaty promujące wrocławskie wydarzenie, co wywołało falę krytyki. Były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Przemysław Wiszewski, wyraził swoje oburzenie na Facebooku, określając planowane spotkania jako "partyjną propagandę", która "wykorzystuje autorytet uczelni".

W odpowiedzi na te kontrowersje, Arkadiusz Lewicki, prorektor ds. finansów i rozwoju UWr, oświadczył, że spotkanie na terenie uczelni nie będzie miało miejsca.

- To, że ktoś wpisuje coś na plakat, nie oznacza, że to prawda – cytuje Lewickiego "Gazeta Wyborcza".

Rzeczniczka uczelni, Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, sprecyzowała, że władze uniwersytetu nie zgodziły się na wynajem sali, ponieważ spotkanie "miałoby charakter jednostronnego manifestu politycznego".

Reakcja Patryka Jakiego

Mimo decyzji władz uczelni, politycy PiS nie zamierzają rezygnować ze spotkania we Wrocławiu. Europoseł Patryk Jaki, za pośrednictwem mediów społecznościowych, skrytykował odmowę jako "przejaw cenzury". Podkreślił również, że według niego "niemal wszyscy studenci byli pozytywnie nastawieni do debaty z nimi".

Patryk Jaki ogłosił na platformie X, że spotkanie odbędzie się zgodnie z planem, jednak w zmienionej lokalizacji.

- Chciałbym Państwa jednak poinformować, że się nie poddamy i zapraszamy w związku z tym wszystkich zainteresowanych na spotkanie tak jak było zaplanowane 24 lutego o godz. 18.00 tylko przed Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego. Spokojnie zapewnimy warunki dobrej rozmowy. Każdy będzie mógł zadać pytanie i porozmawiać - stwierdził.

