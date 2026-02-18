Prezydent nie podpisze trzech z czterech kluczowych ustaw! Zielone światło tylko dla ustawy "ukraińskiej"

Prezydent rozważa weto wobec dwóch ustaw: zmian w KRS (z powodu obaw o chaos prawny i status sędziów) oraz ustawy „Aktywny Rolnik” (po krytyce, że uderza w małe gospodarstwa).

Ustawę wygaszającą specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy zamierza podpisać, bo przenosi wsparcie do systemu ogólnego i przedłuża legalność pobytu.

W sprawie ustawy o cyberbezpieczeństwie (NIS2) trwają analizy konstytucyjne; możliwe jest podpisanie z jednoczesnym skierowaniem do TK, wstrzymanie decyzji lub pełne weto.

Chaos w sądownictwie nie będzie rozwiązany

Swoją decyzję, po konsultacji z wieloma środowiskami, prezydent ma ogłosić w czwartek. Według naszych informacji Karol Nawrocki ma olbrzymie zastrzeżenia konstytucyjne do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt rządowy zakłada zmianę zasad wyboru członków KRS i „odpolitycznienie” organu odpowiedzialnego za nominacje sędziowskie. W Pałacu Prezydenckim obawy budzi jednak ryzyko chaosu prawnego oraz podważania statusu sędziów powołanych w poprzednich latach. W ustawie nie ma zapisów, które niwelowałyby te obawy.

Drugą ustawą, wobec której prezydent, skłania się do ogłoszenia weta, jest tzw. „Aktywny Rolnik”. Nowe przepisy wprowadzają zasady potwierdzania faktycznej aktywności rolniczej jako warunku uzyskania dopłat. Krytycy przepisów, w tym Rada Rolnictwa przy Prezydencie RP oraz były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, alarmują, że regulacje uderzą w małe i rodzinne gospodarstwa, a nie rozwiążą problemu „fikcyjnych rolników”. Analizując głos Jana Ardanowskiego i innych ekspertów z Rady Rolnictwa nie ma żadnych złudzeń - podpisu nie będzie.

Inaczej ma wyglądać decyzja w sprawie ustawy wygaszającej specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że prezydent zamierza ją podpisać. Przepisy nie likwidują pomocy dla uchodźców, lecz przenoszą ją do systemu ogólnego. Obywatele Ukrainy nadal zachowają prawo do pracy i świadczeń, a legalność ich pobytu ma zostać przedłużona, z możliwością składania wniosków do marca 2027 roku.

Prezydent analizuje ustawę o cyberbezpieczeństwie

Najwięcej wątpliwości pozostaje wokół nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającej unijną dyrektywę NIS2. Projekt rozszerza obowiązki na kilkanaście sektorów gospodarki i daje ministrowi cyfryzacji prawo uznania firmy za dostawcę wysokiego ryzyka oraz nakazania wymiany sprzętu. W Pałacu Prezydenckim analizowane jest, czy przepisy nie naruszają prawa własności i prawa do sądu.

Nieoficjalnie rozważany jest scenariusz, w którym prezydent albo wstrzyma się z decyzją, albo podpisze ustawę o cyberbezpieczeństwie i jednocześnie skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Opcja pełnego weta też leży na stole.

Jeśli te zapowiedzi się potwierdzą – oznaczać to będzie poważny polityczny sygnał wobec rządu – i zapowiedź kolejnego etapu sporów o reformy wymiaru sprawiedliwości, rolnictwo oraz zakres ingerencji państwa w gospodarkę.

