Poseł PiS o programie SAFE: Ryzykowne zadłużenie i wsparcie dla Niemiec kosztem sojuszu z USA

2026-02-18 15:23

Piotr Król, poseł PiS, w rozmowie z Janem Wróblem komentował napięcia w partii. Kluczowym wątkiem jest program SAFE – Król przestrzega przed zadłużaniem Polaków i wspieraniem niemieckiego przemysłu kosztem sojuszu z USA. Poseł nazywa projekt ustawy o odszkodowaniach za działania podziemia „skandalem i prezentem dla rosyjskiej propagandy”. W dyskusji nie zabrakło krytyki unijnych dyrektyw, od jawności płac po ideologiczne zmiany w nazewnictwie.

TO SKANDAL! - MÓWI O POMYŚLE LEWICY POSEŁ KRÓL | Poranna Rozmowa VOX FM
