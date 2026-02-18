Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro o rozłamie w Polsce 2050! Nie gryzła się w język

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że osoby, które opuściły klub parlamentarny Polski 2050, nie są już rekomendowane przez partię na stanowiska ministrów i wiceministrów.

Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, tworząc nowy klub parlamentarny o nazwie "Centrum".

Szefowa Polski 2050 stwierdziła, że odejście posłów wynika z braku akceptacji wyników demokratycznych wyborów w partii i nazwała to "dezercją".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w środę, 18 lutego, poinformowała, że osoby, które opuściły klub Polska 2050, nie są już ministrami ani wiceministrami rekomendowanymi przez partię.

- Wycofujemy nasze rekomendacje - oświadczyła.

Na konferencji prasowej szefowa ugrupowania była pytana o przyszłość wiceministrów rekomendowanych przez Polskę 2050. Odpowiedziała, że ich przyszłość, podobnie jak wszystkich stanowisk, zależy od Koalicji Obywatelskiej.

- To są po prostu realia – stwierdziła - Niech idą teraz do KO i pytają się, jaka jest przyszłość ich stanowisk - dodała.

W kontekście sytuacji wiceszefa MON, Pawła Zalewskiego, który zrezygnował z członkostwa w klubie Polska 2050, ministra funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła, że wszystkie osoby rekomendowane na ministrów i wiceministrów z ramienia Polski 2050, które pozostają w klubie, nadal mogą liczyć na rekomendacje.

- Jeżeli z Polski 2050 odchodzą, a tak rozumiem, że dzieje się w wypadku pana posła Zalewskiego, to my naszą rekomendację wycofujemy i tym samym wszelkie już dalsze rozmowy, rozumiem, że się dzieją z kimś innym – powiedziała. - To już nie są ministrowie rekomendowani przez Polskę 2050 - dodała.

Nowy klub parlamentarny

Wcześniej tego samego dnia minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła, że wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, tworząc nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum. Do nowego klubu przystąpiło 15 posłów i 3 senatorów z dotychczasowego klubu Polski 2050. Oznacza to, że w klubie Polska 2050 pozostało 15 posłów, co jest minimalną liczbą pozwalającą na dalsze funkcjonowanie klubu parlamentarnego.

Szef klubu Polska 2050, Paweł Śliz, zaznaczył, że do niego nie wpłynęło jeszcze oficjalne pismo dotyczące rezygnacji Pawła Zalewskiego z członkostwa w klubie. Dodał, że o przynależność klubową należy pytać samego Zalewskiego, jednak z jego zapowiedzi w mediach społecznościowych wynika, że będzie posłem niezrzeszonym.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do rozłamu w ugrupowaniu, oceniła, że część posłów nie zaakceptowała wyniku demokratycznych wyborów w partii i "zdezerterowała" z jej szeregów.

- Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Mieliśmy w naszej partii prawdziwe, demokratyczne wybory. Egzamin z demokracji nie polega na tym, żeby w wyborach wystartować. Największy egzamin z demokracji to jest zaakceptowanie wyboru demokratycznej większości. Niestety część naszych posłanek i posłów nie zdała tego egzaminu. Nie pogodzili się z wynikiem demokratycznych wyborów w naszej partii i z naszej partii zdezerterowali – powiedziała.

Mimo tych wydarzeń, szefowa Polski 2050 zapewniła, że ugrupowanie pozostaje "wyrazistym centrum", wiernym swojej tożsamości i koalicji 15 października.

- To jest smutne, to jest rozczarowujące. Ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050 – zapewniła Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała również, że partia ma jasną tożsamość i kierunek działania, określając ugrupowanie jako wyraziste centrum, które opowiada się po stronie mieszkańców i klasy średniej, a nie wielkich korporacji. Podkreśliła także, że jako sygnatariusze umowy koalicyjnej są częścią koalicji 15 października.

