Senator z Lewicy popiera Kaczyńskiego. Nie zgadniesz w czym!

Senator Anna Górska goszcząc w programie "Poranny Ring" odniosła się do ostatniej wypowiedzi prezesa PiS na temat środowiska Grzegorza Brauna. - Rozumiem prezesa Kaczyńskiego, że nie z każdym powinno się zawierać koalicję. Wyborów dokonują wyborczynie i wyborcy to jest jedno, a to z kim potem będziemy realnie sprawować władzę to jest kolejna rzecz. Oczywiście ja chętnie zapamiętam tę wypowiedź i jeśli będzie taka okazja, a mam nadzieję, że jej nie będzie, to chętnie sprawdzę jak to się wszystko potoczyło. Oceniła, jednak, że jeśli Jarosław Kaczyński będzie chciał wrócić do władzy, to nie będzie miał wyjścia i będzie musiał sięgnąć po ludzi od Grzegorza Brauna.