Władysław Kosiniak-Kamysz szczerze o przyszłości koalicji po rozpadzie Polski 2050. Nie ma wątpliwości

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2026-02-18 12:41

W polskiej polityce doszło do znaczących zmian, które wywołały dyskusje na temat stabilności koalicji rządzącej. Utworzenie nowego klubu parlamentarnego Centrum, składającego się z byłych członków Polski 2050, stało się tematem analiz i komentarzy. Liderzy partii koalicyjnych, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz i Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawili swoje oceny sytuacji, podkreślając jednocześnie, że nie widzą zagrożenia dla większości parlamentarnej.

Szef MON w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Władysław Kosiniak-Kamysz w Turcji
  • Zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślają, że powstanie klubu Centrum nie stanowi zagrożenia dla większości parlamentarnej ani dla stabilności koalicji rządzącej.
  • Kosiniak-Kamysz wskazuje, że powstanie klubu Centrum wymusi konieczność prowadzenia rozmów z większą liczbą środowisk w ramach koalicji.
  •  Kosiniak-Kamysz wyraża obawę o ewentualną utratę wiceministra Pawła Zalewskiego z MON, podkreślając jego kompetencje w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego i jego przydatność dla państwa.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, ocenił, że rozłam w Polsce 2050 i powstanie klubu Centrum spowoduje konieczność prowadzenia rozmów z większą liczbą środowisk w ramach koalicji. Podkreślił jednak, że mimo tych zawirowań, bezpieczeństwo rządu i koalicji nie jest zagrożone.

- Ja widzę te zawirowania w ten sposób, że one oczywiście powodują konieczność rozmowy, dialogu, może jeszcze większego niż do tej pory, z większą liczbą środowisk, ale nie zagrażają bezpieczeństwu rządu ani koalicji. Nie zagrażają większości – powiedział szef MON.

Lider ludowców zaznaczył, że zarówno parlamentarzyści z Polski 2050, jak i z nowego klubu Centrum, deklarują poparcie dla rządu i koalicji. W kontekście umowy koalicyjnej, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że należy ją realizować, ponieważ poparcie dla rządu oznacza poparcie dla jego programu.

Sprawa Pawła Zalewskiego 

Wicepremier odniósł się również do sytuacji w resorcie obrony narodowej w związku z odejściem wiceministra Pawła Zalewskiego z Polski 2050. Zalewski zapowiedział, że pozostanie posłem niezrzeszonym. Kosiniak-Kamysz wysoko ocenił kompetencje Zalewskiego w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego i wyraził nadzieję, że będzie on mógł kontynuować swoją misję.

- Trudno mi sobie wyobrazić utratę takiego zawodnika, który naprawdę ma dobrze dzisiaj rozrysowaną mapę uwarunkowań międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa – podkreślił wicepremier.

Donald Tusk zabrał glos po zamieszaniu w Polsce 2050. Koalicja zagrożona?

Dodał, że wiceszef MON nie jest wyłącznie reprezentantem środowiska politycznego, a jego przydatność dla państwa jest kluczowa. Zaznaczył, że obecność posła Zalewskiego gwarantuje większość parlamentarną.

Stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej również odniosła się do sytuacji, stwierdzając, że powstanie nowego klubu nie zagraża większości parlamentarnej ani pracy Senatu.

- Znamy tych senatorów; pracujemy przez dwa lata. Wszyscy dostaliśmy się do Senatu z paktu senackiego. Mamy zobowiązania. [...] Czasami ludzie poszukują innego dla siebie miejsca w innej formacji, co nie zmienia tego, że tu w Senacie jesteśmy dzięki paktowi senackiemu i będziemy pracować razem do końca kadencji – powiedziała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
Galeria zdjęć 14
Sonda
Czy twoim zdaniem koalicja rządzącą utrzyma się do końca kadencji?
Biedrzycka Expressem | 2026 02 18
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA 2050
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ