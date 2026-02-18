Najnowszy sondaż wstrząsa sceną polityczną. Potężny wzrost Konfederacji i spadek lidera

Weronika Fakhriddinova
2026-02-18 12:19

Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje wyraźne przetasowania w preferencjach wyborczych. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem, ale traci część przewagi nad PiS, który utrzymuje relatywnie stabilny wynik. Największy wzrost notuje Konfederacja, a w tle rośnie znaczenie mniejszych formacji na prawicy. Z kolei partie koalicyjne z mniejszymi notowaniami, w tym Polska 2050 i PSL, w badaniu znajdują się poniżej progu wyborczego.

  • Najnowszy sondaż OGB ujawnia znaczące zmiany w preferencjach politycznych Polaków.
  • Koalicja Obywatelska odnotowuje spadek poparcia, natomiast Konfederacja zyskuje, stając się trzecią siłą polityczną.
  • Czy te tendencje wskazują na zmęczenie obecną władzą i jakie są dalsze perspektywy dla polskiej sceny politycznej?

Najnowszy sondaż OGB – kluczowe wyniki i przetasowania

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, przeprowadzone w połowie lutego 2026 roku, pokazuje wyraźne zmiany w nastrojach społecznych. Wyniki wskazują na rosnące zmęczenie części wyborców obecną władzą i dynamiczne przesunięcie poparcia w kierunku ugrupowań prawicowych. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, obecna koalicja rządząca nie miałaby szans na utrzymanie większości parlamentarnej.

Rozpad Polski 2050. Trela kpi z Hołowni: „Mistrz (...) Chłopaki nie płaczą”

Szczegółowe wyniki sondażu OGB prezentują się następująco:

  • Koalicja Obywatelska (KO) – 34,5 proc. (spadek o 4,5 p.p.)
  • Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 27,8 proc. (spadek o 0,7 p.p.)
  • Konfederacja – 14,4 proc. (wzrost o 2,1 p.p.)
  • Korona Polska Grzegorza Brauna (notowana osobno) – 9,0 proc. (spadek o 0,2 p.p.)
  • Lewica – 5,9 proc. (wzrost o 0,5 p.p.)
  • Partia Razem – 3,1 proc. (wzrost o 0,1 p.p.)
  • Polska 2050 Szymona Hołowni – 2,8 proc. (spadek o 0,2 p.p.)
  • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 2,6 proc. (spadek o 0,1 p.p.)

Zadyszka lidera. Dlaczego Koalicja Obywatelska traci poparcie?

Spadek notowań Koalicji Obywatelskiej o 4,5 punktu procentowego to najpoważniejszy sygnał ostrzegawczy dla partii rządzącej od miesięcy. Choć ugrupowanie Donalda Tuska wciąż utrzymuje pierwsze miejsce, jego przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością stopniała do zaledwie 6,7 punktu procentowego. Analitycy wskazują na kilka potencjalnych przyczyn tego zjawiska.

Po pierwsze, może to być efekt naturalnego „zużycia” władzy. Po okresie początkowego entuzjazmu i mobilizacji, część wyborców zaczyna surowiej oceniać realizację obietnic wyborczych i codzienne funkcjonowanie rządu. Po drugie, na spadek mogły wpłynąć niepopularne decyzje gospodarcze lub społeczne podjęte w ostatnich miesiącach. Warto zauważyć, że PiS, mimo pozostawania w opozycji, wykazuje znacznie większą stabilność elektoratu, co świadczy o jego żelaznej bazie wyborczej. Utrzymanie obecnego trendu spadkowego przez KO mogłoby w perspektywie kilku miesięcy doprowadzić do zrównania się poparcia dla obu największych partii. 

