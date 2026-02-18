Mentzen spiskuje z Nawrockim? Lider Konfederacji przyłapany pod Pałacem Prezydenckim [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-02-18 16:10

Jak ustalił "Super Express", Sławomir Mentzen (40 l.) spotkał się 18 lutego po południu z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.). – Poprosiłem o spotkanie, żeby przedstawić prezydentowi propozycję zakończenia sporu o sądownictwo – wyjaśnia nam Mentzen. – Nawrocki ma poglądy zbliżone do Konfederacji – tłumaczy zaś politolog Bartosz Rydliński. A z sejmowych kuluarów i z otoczenia Pałacu coraz częściej słychać, że prezydent mógłby być patronem porozumienia przyszłego rządu Konfederacji z PiS na czele z premierem Sławomirem Mentzenem, a bez udziału Jarosława Kaczyńskiego.

Mentzen chce zakończyć spór o sądownictwo

Sławomir Mentzen pojawił się w Pałacu Prezydenckim o godzinie 13:30, a opuścił gmach pół godziny później. Spotkanie nie było nagłaśniane. Jaki był jego powód? – Poprosiłem o spotkanie z prezydentem, żeby przedstawić mu kompromisową propozycję zakończenia sporu o sądownictwo. Po rozmowie uważam, że porozumienie jest możliwe, ale wymaga dalszych prac – zdradził nam lider Konfederacji. – Rozmawialiśmy też o programie SAFE oraz o pakcie senackim – dodał Mentzen.

Kaczyński szykuje rzeź w PiS? Znamy kulisy

Od osób z Pałacu Prezydenckiego pozostających w bliskim kontakcie z centralą PiS, słyszymy, że oprócz wspólnej listy kandydatów PiS i Konfederacji, tematem rozmowy mogły być też przyszłe rządy prawicowej koalicji.

– Prezydent mógłby być patronem porozumienia przyszłego rządu Konfederacji z PiS bez udziału Jarosława Kaczyńskiego – twierdzi nasz rozmówca.

Nawrockiemu bliżej do Konfederacji niż do PiS

Eksperta spotkanie Nawrocki–Mentzen nie zaskakuje. – Karol Nawrocki jest narodowcem, czemu dawał wyraz jako prezes IPN, który w polityce pamięci historycznej z uznaniem odnosił się do Romana Dmowskiego (+74 l.). Ma poglądy zbliżone do konfederatów bardziej niż do członków PiS, gdyż są radykalne i wyraziste – tłumaczy politolog z UKSW Bartosz Rydliński. – Swoją wizytą u prezydenta Mentzen wzmacniał bez wątpienia pozycję negocjacyjną w ramach przygotowań do paktu senackiego pod egidą Karola Nawrockiego. Zakładam, że lider Konfederacji chciał też pokazać, że ma dojścia do głowy państwa – dodaje Bartosz Rydliński. 

Polityka SE Google News
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Galeria zdjęć 36
Biedrzycka Expressem | 2026 02 18
Sonda
Czy rządy PiS i Konfederacji Korony Polskiej to byłoby dobre rozwiązanie dla Polski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SŁAWOMIR MENTZEN