Mentzen spiskuje z Nawrockim? Lider Konfederacji przyłapany pod Pałacem Prezydenckim [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Sławomir Mentzen pojawił się w Pałacu Prezydenckim o godzinie 13:30, a opuścił gmach pół godziny później. Spotkanie nie było nagłaśniane. Jaki był jego powód? – Poprosiłem o spotkanie z prezydentem, żeby przedstawić mu kompromisową propozycję zakończenia sporu o sądownictwo. Po rozmowie uważam, że porozumienie jest możliwe, ale wymaga dalszych prac – zdradził nam lider Konfederacji. – Rozmawialiśmy też o programie SAFE oraz o pakcie senackim – dodał Mentzen.

Od osób z Pałacu Prezydenckiego pozostających w bliskim kontakcie z centralą PiS, słyszymy, że oprócz wspólnej listy kandydatów PiS i Konfederacji, tematem rozmowy mogły być też przyszłe rządy prawicowej koalicji.

– Prezydent mógłby być patronem porozumienia przyszłego rządu Konfederacji z PiS bez udziału Jarosława Kaczyńskiego – twierdzi nasz rozmówca.

Eksperta spotkanie Nawrocki–Mentzen nie zaskakuje. – Karol Nawrocki jest narodowcem, czemu dawał wyraz jako prezes IPN, który w polityce pamięci historycznej z uznaniem odnosił się do Romana Dmowskiego (+74 l.). Ma poglądy zbliżone do konfederatów bardziej niż do członków PiS, gdyż są radykalne i wyraziste – tłumaczy politolog z UKSW Bartosz Rydliński. – Swoją wizytą u prezydenta Mentzen wzmacniał bez wątpienia pozycję negocjacyjną w ramach przygotowań do paktu senackiego pod egidą Karola Nawrockiego. Zakładam, że lider Konfederacji chciał też pokazać, że ma dojścia do głowy państwa – dodaje Bartosz Rydliński.

