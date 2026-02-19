Opublikowano nowy sondaż ws. Włodzimierza Czarzastego.

Jego kontrowersyjna znajomość z Rosjanką staje się coraz bardziej obecna w świadomości Polaków.

Zobacz, co sądzą badani o jego ewentualnym ustąpieniu ze stanowiska.

Polacy podzieleni w sprawie dymisji Czarzastego

Z sondażu IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita", przeprowadzonego w dniach 13-14 lutego, wynika, że aż 62,6 proc. Polaków słyszało o sprawie kontaktów Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych, Rosjanką podejrzewaną o powiązania z Kremlem. Wśród tych, którzy znają sprawę, 44,9 proc. uważa, że marszałek Sejmu powinien ustąpić ze stanowiska, podczas gdy 46,9 proc. jest zdania, że powinien pozostać na swoim miejscu. Te niemal identyczne wyniki pokazują, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo w tej kwestii.

Co ciekawe, linia podziału przebiega wyraźnie wzdłuż partyjnych preferencji. Jak podaje „Rzeczpospolita”, odwołania Włodzimierza Czarzastego chce 67 proc. wyborców PiS i 39 proc. wyborców Konfederacji. Z kolei przeciwnego zdania jest aż 58 proc. osób popierających KO i 59 proc. Nowej Lewicy. Wyborcy Trzeciej Drogi są podzieleni – 29 proc. z nich chce odwołania Czarzastego, a 24 proc. jest przeciwnego zdania.

Podobne tendencje widać wśród wyborców poszczególnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Za odwołaniem Czarzastego opowiada się 77 proc. osób głosujących na Brauna i 66 proc. na Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 32 proc. wyborców Zandberga, 80 proc. wyborców Biejat i 58 proc. wyborców Trzaskowskiego.

Koalicja rządząca broni Czarzastego

Mimo kontrowersji i podziałów w społeczeństwie, koalicja rządowa nie zamierza odwoływać Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu. Jak informuje dziennik, koalicjanci będą konsekwentnie bronić lidera Nowej Lewicy. Jednocześnie, sprawa Włodzimierza Czarzastego nie cichnie. Z ustaleń „Rz” wynika, że niedługo mają wypłynąć kolejne informacje na temat Czarzastego, ale również innych członków Nowej Lewicy.

Co więcej, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Karol Nawrocki zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, a także szefów służb specjalnych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, aby omówić sprawę marszałka Sejmu w wąskim gronie.

