Kto ma większe poparcie - PiS, czy KO? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Co się dzieje?!

Spór o prokuraturę. Prezydent przesłał wniosek do TK

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w styczniu, to Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska cieszyłyby się zbliżonym poparciem, wynoszącym 29 procent. Co interesujące, trzecie miejsce zostałoby podzielone między Trzecią Drogą a Konfederacją, obie uzyskujące 10 procent poparcia. Również Lewica miałaby swoich przedstawicieli w Sejmie, zdobywając 7 procent głosów. Inne ugrupowania zgromadziłyby łącznie 4 procent poparcia, natomiast 12 procent respondentów okazało się niezdecydowanych.

W ubiegłorocznych październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

