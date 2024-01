Nagła konferencja Donalda Tuska po spotkaniu z prezydentem! Wszystko jasne

Donald Tusk w ostatni piątek (12 stycznia) udzielił pierwszego wywiadu telewizyjnego, jako premier. W czasie rozmowy poruszonych zostało kilka ważnych i kluczowych zmian, jakie zachodzą pod kierunkiem nowej władzy. Premier Tusk mówił o praworządności, obszarze dotyczącym sądownictwa i prokuratury, ale też mediach. Zapowiedział, że planuje udać się na Ukrainę, właśnie wizyty szefa rządu w Kijowie miało głównie dotyczyć poniedziałkowe (15 stycznia) spotkanie w Pałacu Prezydenckim. - Sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników - komentował w wywiadzie Tusk kilka dni temu.

Jednak, jak przekazał prezydent Andrzej Duda, rozmowę z premierem rozpoczął nie od tematu wizyty w Kijowie, ale od tego, co dzieje się w kraju, czyli zamieszania w Prokuraturze Krajowej, a także sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Co zaś usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska? Wszystko jasne!

Premier Tusk wprost po rozmowie z Dudą: Powiedziałem prezydentowi, że "terror praworządności" jedna z zasad, którą chcę się kierować

Donald Tusk przedstawia, czym zajmie się rząd. na pierwszy ogień idą sprawy kobiet w tym pigułka "dzień po". - Po kilku rozmowach wewnątrz koalicji rządowej, a mam różnice poglądów, ale dobra wiadomość jest taka, że wspólnie zaproponujemy zmianę ustawy w tym punkcie, środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty - komentuje premier tabletek. Donald Tusk zapewnia, że jeśli rodzice otrzymali 500 plus zamiast 800 plus, z różnych przyczyn np. pomyłek urzędów, otrzymają wyrównanie. Premier podał termin wyborów samorządowych: to 7 i 21 kwietnia.

Donald Tusk wprost: - Nie politycy, a sądy powinny rozstrzygać sprawy. Jeśli chodzi o praworządność, to wraz z panem prezydentem zostaliśmy przy swoim. Dodał też: - Powiedziałem prezydentowi, że "terror praworządności" jedna z zasad, którą chcę się kierować. (...) Ja potwierdziłem, że będziemy przestrzegać prawa i w tym będziemy konsekwentni. O sprawie Kamińskiego i Wąsika oraz podejścia do tego prezydenta, ocenił: - Wyraziłem opinię, że w sytuacji, w której pan prezydent jest przekonany o potrzebie ułaskawienia skazanych i osadzonych byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, to ja nie będę tego nawet komentował Jest dla mnie oczywiste, że to uprawnienie pana prezydenta i jeśli zdecyduje się na ułaskawienie, to tego samego dnia powinni oni zostać uwolnieni.

Czas na pytania dziennikarzy. - Nie ma możliwości, by był podwójny system prawny. Powiedziałem to prezentowi i to powtórzę, od 2015 roku prezydent ma udział w dewastacji rządów prawa i ładu prawnego w Polsce. Co do pieniędzy z KPO premier mówi wprost, że nie ma co się martwić, a wszystko zostanie załatwione. Tusk komentuje, że chciałby, żeby nad zmianami w prokuraturze współpracowali i prezydent i rząd. - Mam nadzieję, że pan prezydent nam w tym pomoże, a nie przeszkodzi - zakończył konferencję Donald Tusk.

