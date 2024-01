Pilne oświadczenie prezydenta Dudy po spotkaniu z Tuskiem! Ujawnił treść rozmowy, padły mocne słowa!

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w poniedziałek (15 stycznia) po godz. 11 spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. Głównym tematem spotkania miała być planowana wizyta szefa rządu w Kijowie, na ten temat premier zabrał głos w czasie piątkowego (12 stycznia) wywiadu, pierwszego wywiadu, którego udzielił jako szef rządu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego, wśród poruszanych tematów miała też być sprawa polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, która rozgrzewa opinię publiczną i politykę przez ostatnie tygodnie. Nie było wykluczone, że w czasie spotkania politycy zajmą się także tematem zamieszania, jakie powstało w Prokuraturze Krajowej, rano prezydent Duda rozmawiał z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim oraz zastępcami Prokuratora Generalnego. Tuż po spotkaniu prezydent Andrzej Duda wygłosił specjalne oświadczenie.

Niżej galeria zdjęć, które obrazują prawdziwe relacje prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem

Prezydent wygłosił oświadczenie po rozmowie z premierem Tuskiem. Padły słowa o "żałosnych działaniach". Była też mowa o Wąsiku i Kamińskim. Duda przyznał to wprost!

Spotkanie prezydenta Dudy z premierem Tuskiem trwało prawie półtorej godziny! Kilka minut po 12:30 premier Tusk opuścił Pałac Prezydencki. Czas na oświadczenie! Co powiedział prezydent? Zaczął wprost od tego, że zmienił plan rozmowy: - Prezes rady ministrów poprosił o spotkanie, zapowiadając, że chce rozmawiać o sprawach międzynarodowych, polityce wewnętrznej i sprawach personalnych także w ramach UE. Ja rozpocząłem rozmowę od tematów ważnych, które dzieją się u nas na miejscu, w Polsce. Nie mam wątpliwości, że większość z rodaków, mają przekonanie, że to sprawy związane z porządkiem i bezpieczeństwem.

Duda mówi, że pytał o sprawy w Prokuraturze Krajowej, i jak podkreślił nie odbyły się z nim żadne konsultacje związane ze zmianami w Prokuraturze Krajowej: - Ustawa stanowi jasno, odwołanie prokuratora krajowego może nastąpić wyłącznie po konsultacji premiera z prezydentem, wymaga zgody prezydenta na piśmie, tego nie było.

Prezydent zaapelował do premiera, by przywrócić sytuację zgodną z prawem: - Dla mnie to oczywiste, że Bodnar powinien cofnąć się z drogi bezprawia na którą wkroczył i zaprzestać tych żałosnych działań. Jeśli już, to powinna być zrealizowana normalna droga prawna. Moje stanowisko jest jednoznaczne. I dodaje, że doszło do złamania prawa: - Nie można mówić o skutecznym usunięciu ze stanowiska Prokuratora Krajowego, zwróciłem się do premiera o przewrócenie porządku i rozmowę z ministrem Bodnarem. (...) Moje stanowisko jest jasne, proszę zaniechać naruszania prawa! - podkreślił Duda.

CZYTAJ: Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Prezydent przekazał, że z premierem rozmawiał też o sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Zwrócił się do premiera, by na czas trwania postępowań obaj zostali zwolnieni i wyjść zza krat. - Zaapelowałem do Premiera, aby Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar spełnił wniosek, z którym się do niego zwróciłem ws. uwolnienia z zakładu karnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pełnią oni ważne funkcje publiczne, mają mandat powierzony przez wyborców - przyznał wprost Andrzej Duda. Prezydent i premier poruszyli też sprawę Ukrainy oraz forum w Davos.