Spotkanie Donalda Tuska i Andrzeja Dudy. O czym będą rozmawiać?

Zanim Andrzej Duda spotka się z Donaldem Tuskiem, rano będzie rozmawiał z Dariuszem Barskim. Ten został poinformowany przez ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, że nie może już piastować funkcji prokuratora krajowego, a jego obowiązki będzie pełnił Jacek Bilewicz. Prezydent z kolei uważa, że prokurator krajowy nie może zostać odwołany z funkcji bez jego zgody. Ten temat na pewno zostanie poruszony podczas spotkania z premierem.

Najpewniej politycy będą także dyskutować o sprawie Mariusza kamińskiego i Macieja Wąsika, która w zeszłym tygodniu zdominowała opinię publiczną. Sam prezydent zaś bardzo zaangażował się w sprawę, spotykając się z żonami skazanych i ułaskawiając ich po raz drugi. - Nie można nie mówić o tym, co się działo w zeszłym tygodniu - zatrzymaniu posłów. Gwarantuję, że również ta sprawa będzie poruszona – mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski w rozmowie z Polsat News.

Głównym tematem ma być także wizyta Donalda Tuska w Kijowie. Jak wiadomo, Andrzej Duda od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie był bardzo zaangażowany, często okazywał wsparcie Wołodymyrowi Zełenskiemu i podkreślał ważną rolę pomocy Ukrainie ze względu na bezpieczeństwo Polski.

- Na pewno prezydent powie premierowi trudne rzeczy. Ale w tej chwili obaj pokazują, że rozumieją sytuację polityczną – stwierdziła Elżbieta Jakubiak.

Podkreśliła także, że niezależnie od wyniku rozmowy, to dobry znak, że w ogóle do niej dojdzie. - Sądzę, że oba środowiska polityczne i ich wyborcy oczekują rozmów. To nie może być tak, że naród wyjdzie na ulice i zdecyduje, kto ma rację. Nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy my, obywatele, będziemy musieli sami rozstrzygać, kto jest Prokuratorem Krajowym, albo czy jakiś polityk powinien siedzieć w więzieniu. Jeżeli obywatele zaczną to rozstrzygać, to byłaby już naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja – oceniła.

