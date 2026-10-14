Kto by przypuszczał, że tak wielu polityków jest nauczycielami?! "Kochałam ten zawód"

Od pracy w szkole po zarządzanie resortem

Sejmową komisją edukacji i nauki kieruje posłanka KO Krystyna Szumilas (71 l.), która drogę zawodową zaczynała jako nauczyciel matematyki. – Kochałam ten zawód, był dla mnie ważny, stanowił moją pasję. Do polityki przeszłam w czasach przełomu. Polska odzyskała demokrację, powstawał samorząd. Nowy ustrój otworzył nam drogę do zmieniania szkoły na lepsze. Po czasach PRL-u odziedziczyliśmy zaniedbane i zrujnowane budynki, nie było wolności nauczania, ani autonomii nauczycieli. Szkołę trzeba było zreformować tak, aby uczyła i przygotowywała młodych ludzi do życia w wolnym świecie. Tamten okres wspominam bardzo dobrze, jako czas niesamowitych wyzwań oraz możliwości działania w obszarach wcześniej dla oświaty oraz edukacji niedostępnych - opowiada nam Szumilas, która w latach 2011–2013 była ministrem edukacji narodowej. - Kiedy zostałam szefową MEN znałam oświatę nie tylko jako nauczyciel, ale też z pracy w samorządzie, gdzie odpowiadałam za funkcjonowanie szkół. Sama jestem rodzicem, więc i taka perspektywa nie była mi obca. Wszystkie te punkty widzenia przydały mi się w pracy ministra edukacji - dodaje szefowa sejmowej komisji edukacji.

Bycie nauczycielem to wyzwanie

Aktualnie wiceministrem edukacji jest inna posłanka KO Katarzyna Lubnauer (57 l.), która pracowała jako nauczycielka akademicka. Tak samo jak Szumilas, uczyła matematyki. – Lubiłam uczyć. Nie ma większej przygody niż praca z młodymi ludźmi i uczenie ich nowych umiejętność. Ja głównie uczyłam już młodych dorosłych, czyli studentów, ale do dziś pamiętam najzdolniejszych z nich albo po prostu najciekawszych. Bycie dobrym nauczycielem to prawdziwe wyzwanie, ale co jest bardziej wartościowe od wpływania na przyszłość społeczeństwa, ale też na ich losy indywidualne - opowiada Lubnauer.

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Posłem niezrzeszonym jest Marcin Józefaciuk (44 l.), były dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, który naucza aż siedmiu różnych przedmiotów! Z kolei wśród posłów opozycji jest była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (69 l.), która w latach 1980–2006 uczyła w Jaworze historii. Posłów z podobną karierą pedagogiczną jest więcej. "Głos Nauczycielski" policzył, że nawet co piąty poseł to były nauczyciel.

"Pomagajmy nauczycielem w ich pracy"

A czego należy dziś życzyć nauczycielkom z okazji ich święta? - Aby szkoła była miejscem współpracy wszystkich środowisk uczestniczących w wychowaniu dzieci, przede wszystkim nauczycieli, rodziców, organów prowadzących i nadzorujących. Aby wsparcie rodziców, samorządowców i ludzi odpowiedzialnych za edukację było dla nauczycieli naprawdę odczuwalne. Bo wszyscy powinniśmy pomagać nauczycielom w ich pracy na rzecz dobra dziecka - podkreśla Krystyna Szumilas.

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