Co zrobi prezydent ws. ustawy antyalkoholowej? Zbigniew Bogucki mówi o "ucieczce przed odpowiedzialnością"

Czy m.in. nocna prohibicja zacznie obowiązywać w całej Polsce?

Ustawę to proponującą przyjął już Sejm.

Czy może ona liczyć na podpis prezydenta Nawrockiego?

Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Bogucki.

Założenia ustawy

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. od 22:00 do 6.00. Z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne. Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21:00-22:00 lub 6:00-9:00.

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Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności. Ustawa podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. – z 2100 zł do 4200 zł.

Co zrobi prezydent?

Czy proponowana ustawa, w momencie trafienia na biurko w gabinecie prezydenta Karola Nawrockiego, zostanie podpisana? Zapytany został o to szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki w TOK FM nie chciał jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - Jestem przeciwnikiem picia, jestem przeciwnikiem alkoholizmu. To jest rzeczywisty problem, ale tutaj jest edukacja, tutaj są działania władzy. Tu jest także, tam gdzie jest różnego rodzaju przestępstwa czy zagrożenia władcze działanie państwa, a mam wrażenie, że ta władza liberalno-lewicowa najchętniej zakazałaby wszystkiego, po to, żeby sobie umyć ręce od odpowiedzialności edukacyjnej, prewencyjnej - przekonywał.

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Nie omieszkał przy tym wyrazić swoich własnych wątpliwości względem proponowanej ustawy. - Nie można odbierać wolnym obywatelom, wolnym Polakom, dorosłym Polakom możliwości podejmowania decyzji. Tylko trzeba z nimi prowadzić dialog, trzeba edukować. Trzeba najpierw edukować młodzież, a tam, gdzie popełniane są przestępstwa, to ma być bezwzględna, szybka i natychmiastowa akcja państwa straży miejskiej i policji - tłumaczył. Dopytywany o podpis prezydenta odparł na koniec:

- To jest decyzja pana prezydenta. Ja mówię o tym, że to jest trochę ucieczka władzy przed odpowiedzialnością. Zakazy, zakazy, zakazy, zakazy. Tutaj trzeba rozważyć wiele okoliczności. Po rozważeniu tych okoliczności pan prezydent podejmie decyzję, czy taką ustawę poprzeć, czy też nie

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Sonda Czy uważasz, że nocny zakaz sprzedaży powinien zostać wprowadzony w całej Polsce? Uważam, że to znakomity pomysł Uważam, że to beznadziejny pomysł Ciężko stwierdzić Jest mi to zupełnie obojętne