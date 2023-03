Krzysztof Rutkowski o broni Zbigniewa Ziobry. Jednoznaczna opinia

Media i politycy od poniedziałku rozpisują się na temat nietypowej sytuacji, do jakiej doszło w trakcie wizyty ministra Ziobro w Kopalni Bełchatów w Rogowcu. Powiew wiatru odsłonił poły marynarki ministra Ziobry i uważni obserwatorzy zauważyli, że ma on przy sobie pistolet Glock.

Ziobro: Broń gwarantuje bezpieczeństwo mnie i mojej rodzinie

Jeszcze tego samego dnia minister udzielił nam wypowiedzi w tej sprawie, tłumacząc, że ma pozwolenie na broń i nosił ją przy sobie legalnie. Wczoraj na konferencji prasowej przypomniał też, że narkotykowi gangsterzy wydali na niego wyrok śmierci i wciąż toczy się jeszcze proces zleceniodawcy. Stwierdził, że od ponad 20 lat strzela sportowo i broń ma przy sobie sporadycznie.

Detektyw Rutkowski wcale się temu nie dziwi

Tymczasem detektyw Krzysztof Rutkowski, który także jest doskonałym strzelcem i nie rozstaje się z bronią, mówi SE: - Każda osoba, która czuje się zagrożona, może otrzymać pozwolenie na broń. Poza tym sądzę, że minister jest dobrym strzelcem. Broń na pewno się przydaje w różnych sytuacjach, szczególnie zagrażających życiu - mówi z przekonaniem Rutkowski. Co prawda, jak twierdzi detektyw, pistolet za paskiem to nie jest zbyt wygodne miejsce do noszenia broni, ale jak zaznacza, to już prywatna sprawa ministra.

Ziobro na strzelnicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.