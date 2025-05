i Autor: SE.pl Papież

Czy Kościół w Polsce znów zyska siłę?

Episkopat może „odżyć” – a wraz z nim polityczne wpływy Kościoła w Polsce

Watykan ma nowego papieża – Leona XIV. Dla jednych to kontynuacja tradycji, dla innych znak powrotu do doktrynalnej twardości. Ale w Polsce ten wybór może mieć znacznie głębsze skutki niż tylko duchowe odczytanie nowego pontyfikatu. W cieniu politycznych napięć, kryzysów światopoglądowych i prób redefinicji roli religii w życiu publicznym, Kościół w Polsce może wykorzystać nowy klimat, by powrócić do bardziej wyrazistej obecności w przestrzeni publicznej.