Papież Leon XIV wybrany, Kaczyński reaguje natychmiast. Tajemniczy wpis

„Oni to zrobili źle”

Sikorski bezlitosny dla Dudy: "PiS-owski prezydent od początku do końca"

Trzaskowski cały czas wypomina to Nawrockiemu. Zaczęło się w studiu SE

Co oznacza wybór Leona XIV? Symbolika i przesłanie nowego pontyfikatu

Wybór imienia Leon XIV to jasny sygnał kontynuacji tradycji – szczególnie tej związanej z obroną doktryny Kościoła i integralności jego nauczania. Papież Leon I, zwany Wielkim, znany był z bezkompromisowej walki z herezjami. Z kolei Leon XIII to twórca słynnej encykliki Rerum Novarum, prekursorskiego dokumentu w duchu katolickiej nauki społecznej.

Jarosław Kaczyński w swoim wpisie podkreślił, że nowy papież „stał na straży wiary” i „obronił integralność Kościoła”. Nieprzypadkowo zestawił nowego biskupa Rzymu z dwoma wielkimi papieżami, których łączyło jedno – konserwatywne zakorzenienie i sprzeciw wobec chaosu ideologicznego.

Trzaskowski wygrywa, Nawrocki nieznacznie traci. Mamy najnowszy sondaż prezydencki

„Pokój, miłość i szacunek” – przekaz czy polityczny manifest?

Choć wpis prezesa PiS ma charakter religijno-symboliczny, jego ostatnie zdanie może być odczytane politycznie:

„Pokój, miłość oraz szacunek do bliźniego niech będą fundamentem tego pontyfikatu.”To nie tylko modlitwa, to apel – być może również delikatny przytyk do zachodnich liberalnych interpretacji chrześcijaństwa. W kontekście napięć ideologicznych, także w Polsce, te słowa brzmią jak wyraźne wskazanie kierunku, w jakim, zdaniem Kaczyńskiego, powinien iść Kościół.

Czy Leon XIV zaskoczy świat? Tajemnice nowego papieża

Na razie o nowym papieżu wiadomo niewiele. Zanim poznamy jego pierwsze decyzje, przemówienia i gesty, uwagę przykuwa sam wybór imienia. To pontyfikat, który może być zwrotem ku przeszłości – tej tradycyjnej, twardo zakorzenionej, a nie „otwartej” i modernistycznej.

Czy Leon XIV stanie się głosem konserwatywnej Europy, czy może nas jeszcze zaskoczy? Tego nie wie nikt. Ale jedno jest pewne – jego pontyfikat już od pierwszych minut stał się istotnym punktem odniesienia w debacie nie tylko religijnej, ale i politycznej.

Poniżej galeria zdjęć: Kaczyński ściśnięty w tłoku pod pomnikiem smoleńskim

Dobra wiadomość z Watykanu: na Stolicę Piotrową został wybrany kolejny papież - Leon XIV. Imię nowego przywódcy Kościoła Katolickiego nawiązuje do Wielkich Papieży: Leona I i Leona XIII, którzy obronili jedność i integralność Kościoła i stali na straży wiary. Pokój, miłość oraz…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 8, 2025

Express Biedrzyckiej - Renata Mieńkowska-Norkiene 08.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.