Jarosław Kaczyński podszedł do mikrofonu po wynikach exit poll! "Jestem głęboko przekonany, że tak nie będzie"

O godzinie 21 zakończyła się cisza wyborcza i ogłoszono wyniki exit poll. Wskazują one, że wygrywa Rafał Trzaskowski, zdobywając 50,30 proc. głosów. Tymczasem Karol Nawrocki uzyskać miał 49,7 proc. wskazań. W sztabie wyborczym szefa IPN, który zlokalizowano na warszawskiej Pradze, obecny był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po przemówieniu Nawrockiego zdecydował się on podejść do mikrofonu i również wygłosił krótkie przemówienie.

- Tej nocy, która przed nami, wygramy te wybory! Miarą tej wygranej jest relacja sił - ogromna przewaga rywala, w tym medialna i finansowa, zagraniczne wsparcie, czy też Niagara kłamstw, jakie wypowiedziano. Wydawało się, że w tej sytuacji nic się nie da zrobić, ale jednak się udało, i za to bardzo dziękuję - mówił, a tłum skandował "wygraliśmy". - Wygraliśmy dlatego, że mamy rację i mówimy prawdę o Polsce! Prawdę o tym wszystkim, co jest w naszym kraju dzisiaj złe i bardzo złe! Prawdę o tej drodze, która jest wyznaczana z zewnątrz, a kieruje nią Donald Tusk. To jest droga dokładnie przeciwna temu, czego nasz kraj potrzebuje, przeciwna naszym interesom - twierdził.

- Jestem głęboko przekonany, że tak nie będzie, że już nawet około 23 będziemy wiedzieć, że to my wygrywamy i ocalimy Polskę - mówił z pasją w głosie, a tłum skandował "ruda wrona orła nie pokona". - Nie będzie trzeba na to czekać jak od grudnia 1980 roku do 1989 roku. Dziękuję sztabowi i wszystkim osobom, które uczestniczyły w kampanii. Przede wszystkim dziękuję Karolowi Nawrockiemu - perorował prezes PiS.

- Przejdziemy tę trudną drogę i zwyciężymy - zakończył.

