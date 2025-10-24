Czy Marta Nawrocka powinna otrzymywać pensję? Współpracownik prezydenta wyraził się jasno

W Polsce toczy się gorąca debata na temat zasadności wypłacania comiesięcznego wynagrodzenia Pierwszej Damie.

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, uważa, że państwo stać na taką pensję, argumentując, że rola pierwszej damy to forma urzędu.

Marta Nawrocka, obecna Pierwsza Dama, zrezygnowała z kariery zawodowej, ale nie otrzymuje wynagrodzenia, co budzi pytania o jej status.

Czy pierwsza dama powinna otrzymywać wynagrodzenie i jak wpłynęłoby to na postrzeganie jej roli w państwie?

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki wyraził pogląd, że państwo polskie stać na to, aby wypłacać Pierwszej Damie pensję. Podkreślił, że rola ta jest formą urzędu, która wiąże się z konkretnymi obowiązkami i wymaga poświęcenia.

- Państwo poważne musi poważnie podchodzić do najważniejszych urzędów. Pierwsza dama zarzuca swoje dotychczasowe aktywności, bez względu na to, jakie podejmowała: czy była, jak pani prezydentowa Kornhauser-Duda, nauczycielką, czy jak pani prezydentowa Nawrocka, pracowała w służbach - powiedział Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet.

Dodał również, że ustanowienie pensji dla pierwszej damy to "nic wielkiego", a państwo stać na to, aby tę kwestię uregulować.

- To jest naturalna konsekwencja wyboru małżonka na prezydenta - stwierdził.

Obowiązki pierwszej damy

Obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, podobnie jak jej poprzedniczki, zrezygnowała z dotychczasowej pracy zawodowej, aby w pełni poświęcić się obowiązkom wynikającym z funkcji jej małżonka. Mimo to, obecnie nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia. Ta sytuacja skłania do refleksji nad uznaniem roli pierwszej damy w strukturach państwowych i jej finansowym zabezpieczeniem.

Ile powinna zarabiać pierwsza dama?

Choć Szef Kancelarii Prezydenta nie podał konkretnej kwoty, którą powinna otrzymywać Pierwsza Dama, zaznaczył, że wynagrodzenie powinno być "godne" i odnosić się do średnich zarobków Polaków.

- W istocie pierwsza dama wykonuje pewną formę urzędu. Nie jest wyjęta spoza administracji państwowej, ale w sposób naturalny jest związana z funkcją swojego małżonka - powiedział.

Na pytanie dziennikarza, czy prezydent Karol Nawrocki osobiście złoży projekt ustawy dotyczący pensji dla Pierwszej Damy, Zbigniew Bogucki odpowiedział, że nie jest to kwestia inicjatywy prezydenta, ale "normalnego uporządkowania spraw w Polsce".

- Mówimy o jednej osobie w kraju liczącym 38 mln obywateli, która odcina się od swoich możliwości zarobkowych, zawodowych - podkreślił.

Dyskusja o wynagrodzeniu dla Pierwszej Damy z pewnością będzie kontynuowana, a jej wynik może mieć istotne konsekwencje dla przyszłego statusu tej funkcji w Polsce.

