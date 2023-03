Zbigniew Ziobro chodzi z bronią! Wiatr odkrył tajemnicę ministra [Zdjęcia]

Zbigniew Ziobro chodzi z pistoletem za paskiem

W poniedziałek minister Ziobro wraz z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem i wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim zorganizowali konferencję prasową na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Bełchatów dotyczącą suwerenności energetycznej Polski. Po konferencji doszło do niecodziennego zdarzenia. Gdy minister Zbigniew Ziobro składał kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, silny powiew wiatru nagle odchylił poły marki ministra Ziobry i odsłonił... broń za paskiem jego spodni. To nie atrapa, to autentyczny pistolet typu Glock. To była tylko chwila, ale wystarczyło, by uważny obserwator rozpoznał, że to nie zabawka, tylko bardzo popularny model broni krótkiej, austriackiej produkcji, używany przez policję. Jest on również stosowany w strzelectwie sportowym. Glock jest także w standardowym wyposażeniem strzelnic.

Zbigniew Ziobro otrzymywał groźby śmierci

Choć w pierwszej chwili widok ministra z bronią może szokować, to wszystko jest zgodne z prawem. Jak udało nam się ustalić, minister Zbigniew Ziobro ma pozwolenie na broń, przeszedł szkolenie strzeleckie i ma pełne prawo nosić przy sobie pistolet na co dzień. Powodem takich środków ostrożności jest fakt, że zarówno pod adresem ministra Zbigniewa Ziobry, jaki jego najbliższych regularnie kierowane są groźby pozbawienia życia przez przestępców, którym swoim działaniem jako prokurator generalny zaszkodził w "interesach". Głośno było kilka lat temu m.in. o tym, że Zbigniew Ziobro otrzymał listy z nieznanym proszkiem, w których grożono mu śmiercią. Była też paczka adresowana bezpośrednio do ministra i seria listów, w których grożono śmiercią jemu i jego rodzinie.

