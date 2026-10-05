Krzysztof Gawkowski ostro o Bogdanie Święczkowskim. „Czas skończyć z tą patologią”

Gawkowski uderza w Święczkowskiego. Mówi o „pseudo trybunale”

Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Radiem ZET ostro ocenił sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Jego krytyka dotyczyła przede wszystkim prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz — jak przedstawiał to wicepremier — niedopuszczania do pracy sędziów wybranych przez Sejm. — Osobą, która łamie prawo jest dzisiaj szef tego trybunału, pseudo szef Święczkowski — powiedział Gawkowski. Polityk przekonywał, że ograniczanie możliwości wykonywania obowiązków przez nowych sędziów jest łamaniem prawa. — Jest pseudo trybunał, który już nie działa — ocenił stanowczo.

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W trakcie rozmowy Gawkowski mówił o konieczności zdecydowanej reakcji wobec Święczkowskiego. — Czas skończyć z tą patologią — stwierdził. Następnie padły słowa o zaprowadzeniu porządku i skarceniu osoby odpowiedzialnej. — W Trybunale Konstytucyjnym ma być porządek, żeby był porządek, trzeba skarcić odpowiedzialnego — przekonywał.

Dziennikarz dopytywał, czy wicepremier popiera wejście policji do Trybunału. Gawkowski nie potwierdził, że taka interwencja nastąpi. — Ja dzisiaj nie wiem, kto wejdzie do trybunału, bo nie mam wiedzy, czy wejdzie policja, czy nie policja — odpowiedział. Podkreślał natomiast, jaki efekt powinny przynieść działania wobec instytucji. — Porządek, który zagwarantuje, że sędziowie nowo wybrani pracują, a Święczkowski nie jest uzurpatorem - tłumaczył.

A gdyby marszałek odmówił przyjęcia przysięgi prezydenta?

Gdy prowadzący zapytał, czy takie działania pozwolą Trybunałowi odzyskać autorytet, Gawkowski posłużył się hipotetycznym przykładem. Zaproponował wyobrażenie sobie sytuacji, w której marszałek Sejmu odmawia przyjęcia przysięgi od wybranego prezydenta, kierując się własnym uznaniem. — „Ja nie odbieram od ciebie przysięgi, bo mam takie widzimisię” — ironizował Gawkowski. Zdaniem wicepremiera podobny mechanizm występuje w TK: organ dokonuje wyboru, a osoba kierująca instytucją blokuje możliwość wykonywania obowiązków.

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— I to samo, kalka w kalkę, dzieje się w trybunale konstytucyjnym (...) Znaczy gdzie jest granica wariactwa w sprawie praworządności — grzmiał.

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