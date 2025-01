i Autor: Art Service/Super Express Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak podczas Wielkiej Konwencji Konfederacji w Hali widowiskowo-sportowej "Spodek" w Katowicach

co się stało?!

Krzysztof Bosak z samego rana wydał komunikat. Chodzi o wewnętrzne sprawy Konfederacji! "Nie jest prawdą..."

Krzysztof Bosak do tej pory raczej milczał na temat wieści ze środka Konfederacji. Jednak najnowsze doniesienia medialne dotyczące wyborów prezydenckich wskazujące na to, co dzieje się w partii sprawiły, że musiał zareagować. - Nie jest prawdą, aby prawybory w Konfederacji zostały zablokowane poparciem kandydatury Sławomira Mentzena przez Radę Liderów i aby nastąpiło to w obawie przed popularnością Grzegorza Brauna - zaczął wpis, w którym starał się wszystko wyjaśnić.