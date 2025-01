Grzegorz Braun będzie startował w wyborach prezydenckich? Bosak i Mentzen komentują

Kaczyński ostro o gazie do autobusów MZA w Warszawie. Nie gryzł się w język

Grzegorz Braun wystartuje w wyborach prezydenckich? Co na to Mentzen?

Były europoseł prof. Mirosław Piotrowski przynależący do Konfederacji Korony Polskiej (partii Grzegorza Brauna, która wchodzi w skład Konfederacji), powiedział Onetowi, że po zebraniu podpisów odbędzie się konwencja, na której zostanie ogłoszony start Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Byłoby to spore zaskoczenie biorąc pod uwagę, że kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich w 2025 roku ma być Sławomir Mentzen. Grzegorz Braun nie odniósł się jeszcze do sprawy, a pogłoski skomentował w rozmowie z PAP obecny kandydat partii na prezydenta.

- Myślę, że to ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki. Grzegorz Braun jest wielkim patriotą Konfederacji; przecież nie chciałby jej rozbicia - powiedział Mentzen.

Bosak komentuje pogłoski o starcie Grzegorza Brauna. "Nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej wody"

Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak w rozmowie z Polsat News stwierdził, że temat jest "sztucznie wywołany" i "wolałby go nie komentować", tak długo jak sam zainteresowany, czyli Grzegorz Braun nie zabierze w tej sprawie głosu.

- Natomiast dla jasności chcę powiedzieć, że kandydatem Konfederacji na prezydenta jest, będzie Sławomir Mentzen. Myślę, że jest to absolutnie niepotrzebne zamieszanie, podsycone przez jakichś dziennikarzy czy aktywistów - mówił Bosak.

To jednak nie wyklucza startu Grzegorza Brauna w wyborach. Bosak podkreślił, że Braun jako reżyser "umiejętnie buduje dramaturgię sytuacji" oraz dodał, że do zamknięcia listy kandydatów w wyborach i dopełnienia formalności zostało sporo czasu, więc okres niepewności może jeszcze potrwać.

- Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Konfederacja miała więcej niż jednego kandydata na prezydenta. Byłaby to jednak sytuacja niepoważna politycznie - mówił Bosak w Polsacie.

Bosak podkreślał, że zarówno on, jak i Grzegorz Braun startowali już w wyborach prezydenckich i jego zdaniem "nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej wody", a "Trzeba dać szansę kolejnym".

