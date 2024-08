Choć w poprzednich wyborach wyborach prezydenckich partię godnie reprezentował Krzysztof Bosak (ostatecznie zajął wówczas wysokie, czwarte miejsce), to w przyszłym roku to nie on będzie kandydatem Konfederacji. - Rada Liderów wskazała Sławomira Mentzena jako kandydata Konfederacji w wyborach na Prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku - poinformowało ugrupowanie we wtorkowe popołudnie w swoich mediach społecznościowych.

Wcześniej informowano, że kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025 miał być wybrany w prawyborach. Ugrupowanie nie mogło się jednak porozumieć w tej sprawie, dlatego o wszystkim zadecydowały władze Konfederacji. Ich decyzja została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Krzysztof Bosak zaproponował, aby partie i środowiska prawicowe wspólnie wybrały jednego kandydata na prezydenta, który mógłby stanąć w szranki w II turze z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Wówczas, jak przekonywał, chętnie wziąłby on udział w prawyborach. W przeciwnym razie, gdyby do porozumienia nie doszło, jako kandydata samej Konfederacji rekomendowałby właśnie Mentzena.

- Jeżeli będziemy skazani na międzypartyjną rywalizację już w I turze, będę namawiał członków Rady Liderów do tego, żeby poprzeć Sławomira Mentzena, żeby to on reprezentował Konfederację w wyborach prezydenckich, żeby rywalizował wówczas z kandydatem, którego wystawi PiS - zapewniał. Najwyraźniej więc propozycja prawyborów nie spotkała się z jakimkolwiek zainteresowaniem Prawa i Sprawiedliwości.

