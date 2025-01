i Autor: Piotr Lampkowski

Wybory 2025

Mentzen o kandydaturze Brauna na prezydenta. Kto rozpuszcza plotki?

To ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki – powiedział PAP kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Tak Mentzen odniósł się do informacji o możliwym starcie w wyborach Grzegorza Brauna, również polityka Konfederacji. Jeśli Braun faktycznie miałby startować w wyborach, to oznaczałoby to ogromny konflikt po tej stronie politycznej barykady.