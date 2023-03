Dramat Polaków przed Wielkanocą. Pani Gabriela z Dolnego Śląska: nie stać mnie na świąteczne śniadanie

Mazurek rarytasem dla bogaczy

Wielu Polaków zajętych jest wiosennymi porządkami, zakupami oraz przygotowywaniem potraw. Na tegorocznych świętach cieniem kładzie się jednak rekordowa drożyzna. Przez inflację wynoszącą prawie 20 proc., jajka w majonezie, biała kiełbasa oraz babka wielkanocna i mazurek są niestety bardzo drogie. – Zwiększona wartość koszyka wielkanocnego nie jest niczym nadzwyczajnym, ale skala ich wzrostu jest teraz rekordowa. Eksplozja cen żywności nastąpiła już w marcu 2022 r. z powodu wojny w Ukrainie, bo drastycznie zdrożało np. masło, ale na koszyk wielkanocny jeszcze się to nie przełożyło. Dopiero w tym roku widzimy prawdziwą skalę inflacji – tłumaczy ekonomista Marek Zuber (51 l.).

Za co zrobić zakupy?

Drożyznę dostrzegają m.in. seniorzy. – Przeżyłem dużo lat, ale takiej nie widziałem. Nie daje się żyć, a co tu dopiero mówić o świętach. U mnie w Wielkanoc będzie ubogo, bo moja emerytura wynosi niecałe 2,5 tys. zł, a tylko za mieszkanie płacę 1000 zł. Po doliczeniu innych opłat niewiele mi zostaje na zakupy – żali się nam Stanisław Kalinowski (90 l.) z Siedlec. – I niech mi ktoś powie, najlepiej ci, co nami rządzą: za co mam zrobić świąteczne zakupy? – pyta emeryt.

Trzeba liczyć każdą złotówkę

Młodsi Polacy wcale nie mają łatwiej. Katarzyna Sołek (28 l.) z Przeworska (woj. podkarpackie) pracuje jako kelnerka w barze z kebabem i zarabia ok. 3300 zł. Zapytaliśmy ją o aktualne koszty życia. – Wynajęcie mieszkania to 1400 zł, paliwo ok. 300 zł, a rachunki pochłaniają 600- 800 zł. Do tego kosmetyki i chemia gospodarcza – w sumie ok. 400 zł miesięcznie – wylicza pani Katarzyna, której zostaje na życie 2900 zł miesięcznie. – W tym roku będą więc skromne święta, tak jak życie skromne jest ostatnio, bo muszę liczyć każdą złotówkę. I drżę, aby nie wydarzyły się niespodziewane wydatki jak np. awaria auta – opowiada Katarzyna Sołek.

Drożeje nawet papier toaletowy

Wielu Polaków jest w podobnej sytuacji i muszą oszczędzać na wszystkim. Co najbardziej drożeje? Z badania UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych wynika, że na początku roku warzywa zdrożały o 23,1 proc. rok do roku, majonez o 37 proc., a jajka o 41 proc. Znacząco zdrożały też produkty chemiczne (cena proszku do prania jest o 40 proc. wyższa) i papier toaletowy (48 proc.). Niewielkim pocieszeniem jest zapowiedź, że drożyzna zaczyna hamować. – Ceny wielu produktów będą rosły, tylko wolniej – prognozuje Marek Zuber.

Gabriela Rudna (67 l.) z Dolnego Śląska: Przez szalejącą inflację z dnia na dzień żyje się coraz trudniej. Jest ciężko, a ceny wciąż rosną. Nie jestem w stanie zrobić takiego śniadania wielkanocnego, jakie było zawsze. To smutne i trudne czasy dla zwykłych ludzi.

Karolina Bujalska (28 l.) z synkiem Kubusiem (4 l.) z Siedlec: Nadchodzące święta wielkanocne będą drogie, co już dziś widać po cenach w sklepach. Na co dzień obserwuję ceny, bo pracuję w jednym ze sklepów. Drożyzna dotyczy też mojej rodziny. Na pewno nie zrobię tak dużych zakupów świątecznych jak w minionych latach. Nie kupię wszystkiego, co sobie wymarzyłam, bo po prostu mnie nie stać.

Paweł Ciulak (37 l.) z Żaboklik (woj. mazowieckie) z córeczka Amelką (5 l.): Z niepokojem myślę o świętach wielkanocnych, bo już przeliczam, ile trzeba będzie wydać, by godnie świętować. Wszystko poszło w górę, nie ma dnia bez podwyżek podstawowych artykułów. Nie wspomnę już o inflacji, która do dna drenuje nasze kieszenie. Ale co zdobić, trzeba zacisnąć zęby i płacić.

Dorota Lisowska (30 l.) z Wrocławia: Święta zapowiadają się bardzo smutne. Wszystko przez drożyznę. Nie będzie mnie po prostu stać na to wszystko, co kupowałam wcześniej. Niestety, muszę zaciskać pasa. Oby to były pierwsze i ostatnie takie święta.

