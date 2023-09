Roman Giertych chce wystartować do Sejmu z listy KO. Oto historia jego rodziny

Informacja o wciągnięciu Romana Giertycha na ostatnie miejsce listy kandydatów KO na posłów z województwa świętokrzyskiego, wywołała spore poruszenie. Ujawnił ją przewodniczący PO Donald Tusk, kiedy okazało się, że lider PiS Jarosław Kaczyński (74 l.) ma otworzyć listę tej partii właśnie w Kielcach. Czy Giertych wróci po wielu latach do Sejmu? To się okaże w październiku. Ale już dziś warto przypomnieć sobie jego sylwetkę. Roman Giertych pochodzi z Wielkopolski. Studiował historię i prawo.

W roku 2000 ukończył aplikację adwokacką w Warszawie. Ale zanim zdobył wykształcenie, zajął się polityką. W 1989 r. założył Młodzież Wszechpolską, ugrupowanie wzorowane na przedwojennym związku o tej samej nazwie. W ten sposób młody Giertych kontynuował spuściznę przodków - jego dziadkiem był działacz przedwojennego Stronnictwa Narodowego Jędrzej Giertych (+89). Roman również wstąpił do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których działacze w 2001 r. założyli Ligę Polskich Rodzin. Z ramienia LPR polityk dostał się dwukrotnie do Sejmu. Pierwszy raz w 2001 r. i drugi w 2005 r. Podczas drugiej kadencji LPR utworzyła wraz z PiS i Samoobroną koalicyjny rząd. Roman Giertych w 2006 r. został wicepremierem i ministrem edukacji. Przywrócił obowiązkową matematykę na maturze oraz forsował przywrócenie mundurków szkolnych.

Koalicja PiS-LPR-Samoobrona rozpadła się w 2007 r. i doszło do przedterminowych wyborów, w których LPR nie dostała się do Sejmu. Giertych odszedł z partii oraz zapowiedział odejście z polityki – skupił się na pracy adwokackiej. Polityka jednak nadal go pociągała, dlatego w 2015 r. bezskutecznie próbował dostać się do Senatu jako kandydat niezależny. Jednocześnie zbliżył się do do PO i zaczął reprezentować w sądach Donalda Tuska i jego rodzinę.

Eksperci od polityki komentują postawę Romana Giertycha

Czy skrajnie prawicowemu politykowi jest po drodze z liberałami? Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk (54 l.) zwraca uwagę na pochodzenie Giertycha. – Jego dziadek był jednym z głównych ideologów obozu narodowo-demokratycznego. Endecja była przecież najbardziej liberalna gospodarczo – tłumaczy Chwedoruk. I dodaje, że to, czym Giertych może się różnić od polityków PO jest kontekst międzynarodowy. – Endecja była antyniemiecka, a PO zawsze jest proeuropejska – podkreśla ekspert.

Na ten sam aspekt ideologiczny zwraca uwagę też inny politolog – Kazimierz Kik (76 l.). - Proeuropejskość i europosceptycyzm to podstawowa różnica. W pozostałych kwestiach Roman Giertych będzie mógł się z politykami PO dogadać – uważa Kik.

Zapytaliśmy ojca Romana Giertycha, Macieja Giertycha (87 l.), o komentarz na temat startu syna w wyborach. - To będzie ciekawa walka, bo startuje w tym samym okręgu, co Kaczyński. Będę się cieszył, jeśli wejdzie do Sejmu – powiedział nam Maciej Giertych.

