KPRM wysłała do kancelarii prezydenta dokumenty ws. nominacji Kierwińskiego

W piątek (20 września) w południe premier Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Kierwiński zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu. Szef rządu podkreślił, że Kierwiński ma wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Już na drugi dzień po ogłoszeniu tej kandydatury Marcin Kierwiński uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Zapewniał wówczas, że nikt z poszkodowanych w powodzi nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Dodał, że będzie w kontakcie z wojewodami, tak żeby móc przygotowywać konkretne plany działań.

Duda o nominacji Kierwińskiego. Ujawnił kulisy

Prezydent udał się w sobotę z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Przed wylotem mówił, że był gotów podpisać nominację pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi, ale dokumenty nie dotarły do Pałacu Prezydenckiego. Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych potrwa do środy. Duda zapewnił, że w czwartek będzie już w Warszawie, "gotów do działania i pracy na miejscu" i jeśli tylko będzie taka wola premiera, to nominacja "zostanie zrealizowana".

SPRAWDŹ: Duda zapytany o Kierwińskiego. Opowiedział o kulisach: " Byłem cały czas przygotowany, ale..."

Zadania pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi. Tym zajmie się Marcin Kierwiński

Zadaniem pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi ma być koordynacja działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz wsparcie dla poszkodowanych społeczności.

Kim jest Marcin Kierwiński?

Marcin Kierwiński był posłem od 2011 r. W okresie od lutego do listopada 2015 był sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 r. jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. 13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. W maju tego roku Kierwiński złożył rezygnację z funkcji. W czerwcowych wyborach do PE zdobył mandat europosła